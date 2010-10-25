Google заретушує будинки сотень тисяч німців

У Німеччині 244 237 сімей вимагають заретушувати зображення будинків, де вони живуть, у новому інтернет-атласі Street View концерну Google.

Як повідомляє Бі-бі-сі, представник концерну запевнив, що всі вимоги будуть враховані, на панорамних зображеннях вулиць відповідні будинки будуть заретушовані.

Якщо з таким проханням звернулася хоча б одна сім`я, яка мешкає в багатоквартирному будинку, ретушуванню підлягає весь будинок, пояснив представник Google.

Програма Street View дозволяє побачити панорамне зображення вулиць і окремих будинків, фотознімки яких можна збільшити.