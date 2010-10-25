Литвина просять не допустити мовної війни

Двадцять громадських організацій звернулися до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та народних депутатів із закликом зняти з розгляду законопроект № 1015-3 "Про мови в Україні".

Про це йдеться у спільному зверненні громадських організацій до керівника парламенту та народних депутатів, текст якого має УНІАН.

Громадські організації вважають, що ухвалення законопроекту про мови призведе до: поляризації українського суспільства за мовною ознакою; зменшення прибутків держави через ненадходження до бюджету податків із рекламного ринку та ринку кінопрокату; позбавлення робочих місць сотень перекладачів, акторів, працівників рекламних агенцій та одночасного збільшення штату державних службовців; збільшення державних видатків на дублювання документообігу російською мовою та оплату праці додаткових держпрацівників.

Автори звернення також переконані, що схвалення законопроекту "Про мови в Україні" призведе до “перетворення освіти на поле нескінченних мовних і політичних воєн, спричинених обов’язковим опитуванням учнів (їхніх батьків) та студентів щодо мови, якою вони хотіли б навчатися”.

На думку членів громадських організацій, російська мова, якій приділена найбільша увага в проекті закону “Про мови в Україні”, не потребує захисту, оскільки в багатьох статтях чинного Закону України “Про мови в Українській РСР” окремо фіксуються можливості вживання російської мови за небажання чи нездатності спілкуватися українською. Крім цього, факти та соціологічні дані свідчать про домінування російської майже у всіх сферах життя (передусім на телебаченні та в інтернет-просторі).

Як зазначається у зверненні, “мова – не цукерка, якою купуються вибори. Димова завіса у вигляді проекту закону не зможе компенсувати тих соціально-економічних прорахунків, яких припустилася влада”. “Просимо припинити маніпулювання мовним питанням та динамічно долати кризу у продовольчій, виробничій, фінансовій, житлово-комунальній та інших матеріальних сферах”, - наголошують автори звернення.

Документ підтримали Всеукраїнська громадська організація “Не будь байдужим!”, Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини”, Громадська організація “Фонд “Демократичні ініціативи”, Міжнародна громадська організація “ІНТЕРНЬЮЗ – Україна”, Спілка Української Молоді в Україні, Громадська організація “Український науковий клуб” та ін. Загалом звернення підтримали 20 громадських організацій.

Довідка УНІАН. У Верховній Раді 7 вересня був зареєстрований проект закону "Про мови в Україні", внесений представниками більшості Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ.

Формально даний законопроект не робить російську другою державною, але надає їй право “вільного функціонування практично і всіх сферах діяльності”, що рівнозначно офіційному статусу.