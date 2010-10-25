Transparency International презентуватиме Індекс сприйняття корупції

26 жовтня 2010 року Transparency International вже у дванадцяте презентуватиме Індекс сприйняття корупції (ІСК).

Незабаром стане відома цьогорічна оцінка антикорупційних зусиль України. Нагадаємо, що у попередньому році результат України становив 2,2 бали з 10 можливих. Це означало існування тотальної корупції в державі, яка загрожує національній безпеці країни та особистій безпеці її громадян.

Що помінялося в Україні за рік, стане відомо під час віртуальної презентації ІСК-2010.

Президент України Віктор Янукович неодноразово зазначав, що нова українська влада добре розуміє важливість і пріоритетність боротьби з корупцією: «…мене обрали Президентом для того, щоб діяти, а не мріяти. Я добре прораховую, що обіцяю, а якщо обіцяю, то завжди роблю.» І справді, президентом та його командою було виконано декілька рішучих кроків у подоланні корупції. Щоправда, з певними поправками на життя:

- Дія: створено Національний антикорупційний комітет як консультативно–дорадчий орган при президенті. Результат: за шість місяців роботи антикорупційний комітет зібрався тільки двічі та, за оцінками експертів, не впровадив жодної ініціативи, за винятком кількох прес-релізів.

- Дія: повністю імплементовано п’ять з двадцяти семи рекомендацій GRECO щодо подолання корупції; розроблено два проекти Національної антикорупційної стратегії (Національним антикорупційним комітетом та Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики). Результат: весь пакет антикорупційних законів, прийнятих ще влітку 2009 року, вже двічі відтермінували – цього разу на 1 січня 2011 р. «Україна виявляє найменші зусилля в боротьбі з корупцією з усіх відомих мені країн»,- нещодавно визнав президент GRECO Драго Кос.

- Дія: голова СБУ неодноразово заявляв, що за корупцію до відповідальності вже притягнуто понад 1500 чиновників, міністр МВС сотнями звільняє міліціонерів-хабарників, у судах відкрито провадження у справах цілої низки високопоставлених чиновників. Результат: сотні схоплених за руку посадовців є чиновниками невисокого рангу або очільниками попереднього уряду. Багатьма міжнародними спостерігачами та вітчизняними експертами така наполегливість у «притягненні до відповідальності» представників минулої влади розцінюється як «полювання на відьом» та політичний піар.

Transparency International готове надати власну оцінку дій України щодо протидії корупції. Презентація Індексу сприйняття корупції-2010 відбудеться 26 жовтня цього року на сайті www.toro.org.ua Старт презентації об 11.00 за Києвом.

Контакт для медіа:

Наталія Андрусенко

PR-служба,Творче об’єднання «ТОРО»

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