Родичі загиблих вимагають чесного слідства для сина прокурора

У суботу перед прокуратурою Дніпропетровської області пройшла акція жителів міста з вимогою чесного та прозорого розслідування справи про ДТП за участю сина прокурора одного з районів, в результаті якої загинули три жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь кілька десятків людей – родичі загиблих і постраждалі в інших ДТП.

Учасники акції передали свої вимоги щодо справедливого покарання винних у ДТП, а також заявили про продовження пікету наступної суботи.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня о 6.40 у Дніпропетровську водій джипа допустив наїзд на пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій з місця ДТП зник. Внаслідок ДТП загинули три жінки.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Водій виявився сином прокурора одного з районів міста.

22 жовтня Бабушкінський районний суд Дніпропетровська подовжив до 10 діб термін тримання під вартою водія.