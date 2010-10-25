Україна навчить Раду Європи, як допомагати ромам

Україна готова поділитися з Радою Європи та іншими міжнародними організаціями досвідом у соціальній адаптації ромів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Напередодні заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін взяв участь у конференції Ради Європи про ситуацію навколо ромів у Європі, що проходила у Страсбурзі (Франція).

Виступаючи на конференції, П. Клімкін відзначив позитивний досвід України в питаннях соціальної адаптації ромів і готовність поділитися ним з іншими європейськими державами.

У ході дискусії представники країн-членів Ради Європи, Європейського Союзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили посилення дискримінації ромів у Європі і підтримали необхідність вжити заходи для забезпечення їх соціальної та економічної інтеграції.

За результатами обговорення була прийнята декларація, в якій визначено основні принципи та пріоритети дій у цій сфері, серед яких питання громадянства, недискримінації, права жінок та дітей, соціальна інтеграція, освіта, житло, охорону здоров`я та доступ до правосуддя.

Главред