Круглий стіл "Шенгенські консульства в оцінках і рейтингах: підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України"

Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» 27 жовтня з 10-ї до 13-ї години в готелі «Русь» (м. Київ, вул. Госпітальна, 4) проводbть круглий стіл на тему "Шенгенські консульства в оцінках і рейтингах: підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України (четверта хвиля)".

Теми, винесені на обговорення:

• Підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України (четверта хвиля);

• Оцінки і рейтинги – як вони сформувались? Стан виконання Угоди про спрощення оформлення віз; вплив Візового кодексу;

• Хто, скільки і чому відмовляє у візах?

• Консульські процедури в оцінках заявників;

• Візова практика консульських установ країн-членів ЄС в різних регіонах України;

• Чи існують «дружні» і «недружні» консульства? Чому?

Передбачається участь представників МЗС України, Верховної ради України, посольств та консульств країн ЄС в Україні, Представництва ЄС в Україні, провідних експертів державних та неурядових аналітичних центрів, інших фахівців.

До участі у роботі круглого столу запрошуються усі, хто прагне доповнити його зміст об’єктивними і фаховими оцінками та сприяти виробленню ґрунтовних і виважених висновків щодо даної візової проблематики.

Контакти:

Оксана Гирич (044) 238 68 43

Ірина Сушко моб.тел. 050 382 70 96, iryna_sushko@ukr.net