Круглий стіл "Шенгенські консульства в оцінках і рейтингах: підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України"
Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» 27 жовтня з 10-ї до 13-ї години в готелі «Русь» (м. Київ, вул. Госпітальна, 4) проводbть круглий стіл на тему "Шенгенські консульства в оцінках і рейтингах: підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України (четверта хвиля)".
Теми, винесені на обговорення:
• Підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України (четверта хвиля);
• Оцінки і рейтинги – як вони сформувались? Стан виконання Угоди про спрощення оформлення віз; вплив Візового кодексу;
• Хто, скільки і чому відмовляє у візах?
• Консульські процедури в оцінках заявників;
• Візова практика консульських установ країн-членів ЄС в різних регіонах України;
• Чи існують «дружні» і «недружні» консульства? Чому?
Передбачається участь представників МЗС України, Верховної ради України, посольств та консульств країн ЄС в Україні, Представництва ЄС в Україні, провідних експертів державних та неурядових аналітичних центрів, інших фахівців.
До участі у роботі круглого столу запрошуються усі, хто прагне доповнити його зміст об’єктивними і фаховими оцінками та сприяти виробленню ґрунтовних і виважених висновків щодо даної візової проблематики.
Контакти:
Оксана Гирич (044) 238 68 43
Ірина Сушко моб.тел. 050 382 70 96, iryna_sushko@ukr.net