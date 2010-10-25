Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує конкурс: “Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів”.

Мета конкурсу - підтримати ініціативи громадських організації щодо:

• здійснення моніторингу дотримання прав людини правоохоронними органами (органи внутрішніх справ, Служба безпеки України, податкова міліція, митна та прикордонна служба, тощо);

• запровадження механізмів громадського контролю за правоохоронною діяльністю, відповідно до положень Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

• вироблення методології та здійснення на її основі незалежної громадської оцінки діяльності правоохоронних органів України;

• проведення моніторингу дотримання правоохоронними органами прав людини і основоположних свобод (зокрема, право на свободу та особисту недоторканість, право власності, свобода мирних зібрань, свобода від катувань та жорстокого поводження або покарання, протидія расизму, ксенофобії та дискримінації), забезпечення прав вразливих верств населення;

• розвиток експертної співпраці з парламентськими комітетами, які у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю правоохоронних органів;

• започаткування на системній основі (відповідно до положень Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань – OPCAT) практики відвідування місць, де утримуються особи в умовах обмеження прав (тримання від вартою, відбування покарання, примусового лікування, тощо);

• розвиток практики журналістських розслідувань з метою виявлення та оприлюднення випадків порушення прав людини правоохоронними органами;

• громадська оцінка ефективності прокурорського нагляду за діяльністю правоохоронних органів;

• надання незалежної оцінки, а також практичної допомоги у випадках протиправних дій з боку окремих суб’єктів правоохоронної діяльності (зокрема, втручання органів податкової міліції у підприємницьку діяльність; втручання СБУ, інших правоохоронних органів у діяльність організацій громадянського суспільства та засобів масової інформації, тощо);

• дослідження ефективності форм та методів громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів, вироблення пропозицій щодо їх розвитку та вдосконалення.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 200 тис. грн.

Загальний бюджет конкурсу -- 1 млн. грн.

Останній термін подання проектів — 19 листопада 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 24 грудня 2010 року.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, координатор програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29

