Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права” оголошує конкурс: “Реалізація правопросвітницьких ініціатив в громадах, спрямованих на посилення правових можливостей бідних верств населення”.

Мета конкурсу – сприяння подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення через забезпечення їхнього доступу до правосуддя, дотримання трудових прав, права власності та права на започаткування власної справи шляхом організації та підтримки стабільної діяльності у сфері правового просвітництва населення та надання безоплатної правової допомоги.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема, благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

• створення Центрів правової інформації та консультацій з метою надання безоплатної допомоги малозабезпеченим верствам населення у місцевих територіальних громадах, в тому числі у сільській місцевості;

• виявлення системних проблем та правових потреб в територіальних громадах зокрема, у сферах доступу до правосуддя, захисту трудових та майнових прав, а також права на започаткування власної справи;

• вироблення механізмів та превентивних підходів до подолання соціальної та правової ізоляції місцевого населення. Впровадження засобів позасудового вирішення правових конфліктів в громадах – медіації, примирення тощо;

• організація й проведення громадських кампаній, спрямованих на забезпечення правових потреб членів місцевих громад, зокрема, у сферах доступу до правосуддя, захисту трудових та майнових прав, а також права на започаткування власної справи. Проведення заходів, спрямованих на правову просвіту місцевого населення.

Проекти мають передбачати співпрацю з органами місцевого самоврядування, а також широке інформаційне висвітлення проектної діяльності.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 6 місяців.

Максимальний розмір гранту — 150 тис. грн.

Останній термін подання проектів — 15 листопада 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 24 грудня 2010 року.

Бюджет конкурсу – 800 тис. грн.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 3 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

ПРОЕКТНІ ФОРМИ МОЖНА ОТРИМАТИ:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, координатор програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29