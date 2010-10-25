Могильов головою поручився за дотримання закону на виборах
Міністр давав настанови керівникам
Місцеві вибори 31 жовтня стануть важким іспитом для органів внутрішніх справ, але вони повинні скласти цей іспит.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з керівниками обласних управлінь міліції повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.
«Ми відповідаємо своєю головою за дотримання норм закону на виборах. Це буде важкий іспит, але ми повинні його скласти», - сказав міністр.
Звертаючись до керівників регіональних управлінь МВС, він сказав: «Ви, як керівники, – це ваш перший іспит. Якщо будуть порушення - реакція, ви знаєте, буде миттєва».
Водночас А.МОГИЛЬОВ висловив переконання, що працівники міліції належним чином забезпечать охорону правопорядку під час виборів.