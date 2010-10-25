Паспортні столи зобов’язали скоротити строки видачі паспортів
13:09, 25 жовтня 2010Права людини
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Щоб громадяни змогли проголосувати 31 жовтня
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ зобов’язав паспортні столи скоротити термін видачі паспортів громадянам, щоб вони змогли проголосувати 31 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на нараді з керівниками регіональних управлінь міліції.
За словами А.МОГИЛЬОВА, на сьогодні в регіони вже відвантажено 184 тис. бланків паспортів, у найближчі дні планується відвантажити ще 100 тис.
Крім того, у день голосування паспортні столи також повинні працювати, щоб громадяни, які не встигли отримати паспорти, змогли скористатися такою можливістю.
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