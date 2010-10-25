Прокуратура відмовила у кримінальній справі щодо харківських бюлетенів

Прокуратура Харкова не має підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Харківської облдержадміністрації, таку заяву за результатами перевірки зробив журналістам прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

«Ніяких підстав для порушення кримінальної справи немає, - заявив Є.ПОПОВИЧ.

«У результаті роботи комісії, - додав він, - було встановлено, що між видавництвом «Майдан», яке підписало договір на виготовлення виборчих бюлетенів з територіальною виборчою комісією, і видавництвом «Фоліо-Плюс» був, у свою чергу, підписаний договір про використання виробничих потужностей останнього для виготовлення частини накладу. Тому виявлення на підприємстві «Фоліо-Плюс» бюлетенів було повністю виправдане».

Прокурор зазначив, що процес виробництва виборчих бюлетенів передбачає створення так званого спец- або наднакладу, який становить 0,5% від загальної кількості бюлетенів. «При замовленні у 4 405 860 примірників розмір спецнакладу становитиме 21 920 штук. Тобто, виявлені на підприємстві 11 200 бюлетенів потрапляють у визначену договором кількість», - повідомив Є.ПОПОВИЧ.

За його словами, надані у розпорядження прокуратури народним депутатом Володимиром ФІЛЕНКОМ екземпляри бюлетенів були визначені співробітниками прокуратури як можливий виробничий брак, який при процесі виробництва підлягає списанню. Прокуратура не проводила розслідування щодо того, яким чином ці екземпляри потрапили до рук нардепа.