Світовий конгрес українців занепокоєний критичною ситуацією в Україні

Світовий конгрес українців закликає до проведення вільних, справедливих, чесних та демократичних виборів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКУ, Світовий конгрес українців висловлює серйозне занепокоєння щодо перебігу майбутніх виборів до органів місцевого самоврядування в Україні. СКУ розділяє стурбованість української та світової громадськості щодо впливу нинішніх владних структур України на хід виборів, а зокрема щодо змін до Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, які становлять загрозу проведенню місцевих виборів відповідно до міжнародних стандартів.

Як нагадали у СКУ, 23 вересня про це заявили у своєму відкритому листі до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА члени Центральної виборчої комісії, а 5 жовтня - активісти партії “Батьківщина”, які на знак протесту провели під стінами ЦВК акцію голодування.

У повідомленні йдеться: «Зважаючи на необхідність термінового розв’язання критичної ситуації, що склалася напередодні проведення місцевих виборів в Україні, 28 вересня вийшло звернення до міжнародних організацій від опозиційних партій, у якому, зокрема, йшлося про те, що для проведення в Україні вільних, справедливих, чесних та демократичних виборів необхідно:

змінити склад ЦВК з метою забезпечення рівного представництва у цьому органі всіх парламентських політичних партій. Внести зміни у законодавство щодо формування ЦВК з 15 членів, по одному від кожної з 15 парламентських партій;

передбачити законом, щоб голосування громадян вдома відбувалося лише за медичною довідкою та щоб голосування за межами дільниці було організоване виїзною групою членів виборчої комісії у складі не менше 5 осіб, а також щоб було чітко встановлено, що у день голосування кворум на засіданні членів виборчої комісії становить звичайна більшість від їхньої загальної кількості;

переформувати склад територіальних і дільничних виборчих комісій, забезпечивши у них рівне представництво, по одній особі, від усіх парламентських та позапарламентських політичних партій;

забезпечити рівне представництво у керівництві територіальних та дільничних виборчих комісій представників усіх партій, які беруть участь у місцевих виборах, та визначити для них однакові квоти;

припинити втручання державних органів у внутрішню діяльність політичних партій. Забезпечити негайну реєстрацію справжніх осередків партії “Батьківщина” у Київській, Львівській та Луганській областях, та в той же час ліквідувати дублікати печаток та свідоцтв про реєстрацію, що були видані осередкам, не визнаним цією партією».

Керуючись принципом верховенства права, СКУ закликає Президента В.ЯНУКОВИЧА як гаранта Конституції України взяти до уваги викладені застереження та забезпечити проведення вільних, справедливих, чесних та демократичних виборів в Україні.

Світовий конгрес українців також закликає усіх громадян України усвідомити відповідальність за майбутнє своєї держави та, скориставшись невід’ємним правом голосу, висловити особисту позицію в обранні депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних і міських голів, а також всіляко сприяти проведенню виборів згідно з демократичними правовими засадами.