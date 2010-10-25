"Батьківщина" вимагає відкликати "клоновані" списки в Тернополі

У Тернополі ВО «Батьківщина» вимагає від міської виборчої комісії відкликати кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних мажоритарних виборчих округах по виборах до міської ради, які були зареєстровані колишнім керівником міської організації партії Сергієм КИРИКОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», відповідне звернення у ТВК вдалося зареєструвати лише після звернень голови обласної організації ВО «Батьківщина», народного депутата Василя ДЕРЕВЛЯНОГО до прокурора області, голови облдержадміністрації та Центральної виборчої комісії.

За даними прес-служби, після приходу голови міської організації ВО «Батьківщина» Андрія АРТЕМОВИЧА зі зверненням голова ТВК Іван ЧОРНОЗУБ відмовився його реєструвати, мотивуючи це тим, що звернення члени ТВК ще повинні вивчити. Після наполягань зареєструвати документ, а вже потім його вивчати і приймати рішення, як реагувати на нього, І.ЧОРНОЗУБ забрав журнал реєстрації вхідної документації і пішов з ТВК. Повернув він журнал, за даними прес-служби «Батьківщини», лише після втручання В.ДЕРЕВЛЯНОГО.

У «Батьківщині» також зауважили, що попередньо лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО направила у ТВК листа з вимогою відповідно до закону про місцеві вибори скасувати рішення Тернопільської міської виборчої комісії щодо реєстрації виборчого списку кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних мажоритарних виборчих округах по виборах депутатів Тернопільської міської ради, підписані С.КИРИКОМ.

Цю вимогу у листі Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала тим, що С.КИРИК відповідно до рішення бюро Тернопільської обласної організації «Батьківщини» від 26 вересня не є членом партії та головою її Тернопільської міської організації, а тому не мав права скликати та проводити партійну конференцію, а також підписувати документи від імені партійної організації.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі від ВО «Батьківщини» у ТВК зареєстрований список кандидатів в депутати міської ради, який подав тодішній керівник міської організації партії С.КИРИК. Того ж дня голова обласної організації «Батьківщини» В.ДЕРЕВЛЯНИЙ повідомив, що С.КИРИК викрав партійну печатку, провів нелегітимну конференцію і зареєстрував нелегітимний список. Наступного дня С.КИРИКА виключили з партії та зняли з посади керівника міської організації.