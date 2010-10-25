Люди Тимошенко били секретаря виборчкому «документами по обличчю»?

Представники ВО «Батьківщина» зірвали роботу Харківської обласної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Харківської обласної виборчої комісії Олександра РУСАНОВА.

За його словами, колишній голова обласної виборчої комісії, представник ВО «Батьківщина» Микола СЕЛЕЗНЬОВ разом із представниками ЗМІ перешкоджали роботі обласної виборчої комісії з видачі бюлетенів для виборів депутатів Харківської обласної ради для Харківського, Дергачівського, Балаклійського, Богодухівського і Вовчанського районів.

«Представник партії «Батьківщина» Микола СЕЛЕЗНЬОВ, не зареєструвавшись на засіданні комісії як представник політичної партії з правом дорадчого голосу, втрутився в її роботу, проголошуючи на телекамеру, що нібито члени комісії - а були присутні 15 з 18 членів комісії - видають пачки бюлетенів, на яких не проставлені номери дільниць, округів і тому подібне. Усі члени комісії бачать, що все необхідне в бюлетенях є, а він заявляє на камеру, що це не так. На наші вимоги дати можливість комісії працювати СЕЛЕЗНЬОВ не реагував», - повідомив О.РУСАНОВ.

Він додав, що потім до облвоборчкому «увірвалися» представники ВО «Батьківщина», серед яких був кандидат у депутати обласної ради Юрій ПРАВ. За словами О.РУСАНОВА, вони «вдарили» секретаря Харківської обласної виборчої комісії Зою МОКРІЙ «документами по обличчю» й, не залишивши ніяких заяв, покинули приміщення.

«Громадяни представилися кандидатами в депутати і вимагали припинити видачу бюлетенів. Вони накинулися на секретаря обласної виборчої комісії З.МОКРІЙ, погрожували їй, вдарили документами по обличчю. Ніяких заяв вони не залишили і поїхали», - обурився О.РУСАНОВ.

Він підкреслив, що роботу облвиборчкому було зірвано на 25 хвилин, «що тягне за собою кримінальну відповідальність».

«Відповідні документи будуть направлені до обласної прокуратури. Члени комісії склали акт про грубе порушення Закону про вибори з боку Миколи СЕЛЕЗНЬОВА. Секретар комісії Зоя МОКРІЙ подала заяву до правоохоронних органів про те, що на неї скоєно напад», - повідомив голова виборчкому.

Як повідомляв УНІАН, в суботу народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО і Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до типографії «Фоліо-плюс» у Харкові, де був виявлений факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.