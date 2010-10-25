Україна програє інформаційну війну через журналістів?

Депутат-регіонал Олена Бондаренко вважає, що Україна нині програє інформаційну війну через журналістів, підготовлених на західні гранти.

Про це Бондаренко сказала в інтерв`ю газеті "Кіевскій телеграфъ".

«Не влада програє, - виправила вона журналіста, - а Україна: незалежно від кольору прапорів у парламенті, Кабміні або на Банковій. Ми аналізували ситуацію і дійшли висновку, що це відбувається ще на рівні навчання журналістських кадрів. Якщо наші факультети журналістики, курси і журналістські програми навчання й далі фінансуватимуться соросоподібними, то ми й далі програватиме інформаційні війни. Тому що навчати журналістів за чужі гроші є рівносильним вирощуванню іноземної армії у власній державі».

Депутат-регіонал загалом вкрай підозріло ставиться до діючих в Україні західних фондів.

— Думаю, досі дуже актуальні політологічні закони, які були викладені ще Макіавеллі в його знаменитій роботі "Государ", - зауважила Бондаренко...- Коли якась держава відкриває в Україні фонди, організації, рухи, починає роздачу грантів, то вона, перш за все, прагне своїх цілей. Тому всі ці жалісні декларації про нібито безкорисливу допомогу в розвитку української демократії з боку численних грантоїдов і їх покровителів — лише маскування справжнього бажання контролювати Україну. Вони намагаються профінансувати такі моделі розвитку подій, які вигідні їх державам. Ми повинні самостійно пройти шлях демократизації, без сторонньої допомоги, інакше ці ззовні зрежисовані експерименти з експорту демократії для нас погано закінчаться. Назвіть мені хоч би один справді вдалий приклад насильницької "демократизації".

Бондаренко додала, що СБУ повинна припиняти таку діяльність західних фондів.

“Подібному втручанню має протистояти держмашина з сильною професійною службою безпеки. Але ви уявляєте, який підніметься істеричний лемент, якщо ми почнемо ставити на ноги практично зруйновану за час правління "помаранчевих" Службу безпеки? Нас негайно обізвуть "поліцейською державою". Абсолютно очевидно, що ніхто в світі не зацікавлений в тому, щоб в Україні діяла сильна, компетентна Служба безпеки... Саме тому вже заздалегідь починають звинувачувати владу нібито у прагненні повернутися до часів КДБ, організувати нібито поліцейську репресивну машину тощо. Адже нашу Службу "помаранчеві" просто знищили! Ви тільки вдумайтеся: випускні дипломи в академії СБУ вручав посол США! Це просто абсурд!

Депутат погодилася, що в непростій ситуації нині глава СБУ, який має відношення до телевізійних каналів:

“Для самого Валерія Хорошковського це тяжкий іспит на моральність і перспективність як політика... Але є і інший аспект. Я, наприклад, не розумію, коли людині намагаються відмовити в праві бути на посаді через наявність у цієї людини майна. Це якась середньовічна практика... На жаль, наше суспільство взагалі дуже "заточене" на агресію щодо людей, які досягли успіху. Особливо фінансового, - додала вона.

Скарг опозиції на цензуру в країні Олена Бондаренко не розуміє: “Яка ж це цензура, якщо опозиція вільно почувається і на телебаченні, і на радіо, і в газетах, і тим більше в Інтернеті?». Якби в країні була цензура, міркує депутат, то як можна було б про неї заявляти? Там, де «справді існує цензура, про неї ніхто нічого не почує, не побачить, не дізнається. Адже що таке цензура в чистому вигляді? Заборона на знання, інформаційна й ідеологічна кастрація. У нас же рух за свободу слова звироднів в якісь гуртки по інтересах, які "обробляють" той чи інший напрямок так званої "демократизації України".