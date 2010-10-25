Янукович: Україна завжди засуджуватиме сталінський режим

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна завжди засуджуватиме сталінський режим, який скоїв злочин Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Києві на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ, відповідаючи на запитання канадського журналіста про ставлення до Голодомору 1932-1933 років в Україні.

«Голодомор – це жахливий випадок в історії українського народу, в історії сусідніх народів: Бєларусі, Росії і Казахстану. Це дійсно був той злочин цілеспрямований проти власного народу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «люди, які загинули під час Голодомору, – величезна кількість людей – це були наші предки». «Це люди, яких втратила країна, яких втратили родини, і ця пам`ять для сучасного суспільства є святою. Ми завжди будемо засуджувати той режим сталінський, який в ті роки скоїв цей злочин», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у Страсбурзі, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Голодомор не можна визнавати геноцидом.

“Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. “Але визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - додав він. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голод був не лише в Україні, але й у Росії, Білорусі, Казахстані.

Довідка УНІАН. Одразу після інавгурації В.ЯНУКОВИЧА з офіційного сайту Президента України зникли банери, присвячені проектам, що пов’язані з Голодомором.

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН в інтерв’ю газеті ”Сегодня” прокоментувала це так: ”Ми будемо працювати не над Голодомором, а над тим, щоб нагодувати зараз народ. Це буде топова тема роботи Президента, і саме про це ми будемо говорити. Про голод ми вже сказали все, що можна було сказати”.

Водночас багато політичних і громадських діячів як в Україні, так і за кордоном дали негативну оцінку таким діям команди В.ЯНУКОВИЧА. Зокрема, Світовий конгрес українців закликав Президента України повернути тематичний розділ про Голодомор на свій офіційний сайт.

20 вересня на офіційному сайті Президента знову з’явився розділ “Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні”.