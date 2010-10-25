У неділю кожен отримає великий оберемок бюлетенів

Велика кількість бюлетенів для голосування під час виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів знизить рівень усвідомленості виборців.

Таку думку голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«З великим оберемком бюлетенів, я думаю, виборці стикнуться лише на дільницях, вони зараз не підозрюють, що на них впаде. Ми пояснюємо особливості нової системи (виборів — УНІАН), але, звичайно, ми не можемо дійти до кожного виборця», - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, залежно від типу населеного пункту, виборці 31 жовтня будуть мати від 5 до 10 бюлетенів. Водночас, це суттєво не вплине на явку виборців, яка, за прогнозом О.ЧЕРНЕНКА, буде не менше 60%.

«Але те, що на дільницях буде хаос, черги, і буде затягуватись процес голосування, і в цих бюлетенях люди будуть розбиратись, це, звичайно, погіршить якість виборчого процесу. І це, звичайно, знизить рівень усвідомленості вибору. Тобто, в цих довгих «шпалерах» виборці будуть бачити щось знайоме і навіть не вчитуючись у прізвища будуть голосувати», - переконаний експерт.

Також він прогнозує, що найскладніша ситуація під час голосування на місцевих виборах складеться у Київській області, оскільки тут сконцентровано велику кількість загальнонаціональних політичних партій. Зокрема, за словами О.ЧЕРНЕНКА, на Київщині буде багато спроб визнання виборів нелегітимними.

«Ми бачимо, що конфліктність у Київській області досягла апогею. У Київській області є за що боротись», - наголосив він.

Загалом О.ЧЕРНЕНКО оцінює як напружену ситуацію напередодні дня голосування 31 жовтня.