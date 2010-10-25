Законопроект про мирні зібрання “розбитий в пух і прах”

Експерти вважають, що висновки Венеціанської комісії щодо законопроекту №2450 "Про мирні зібрання" стали вироком для нього.

Про це вони сказали на прес-конференції в УНІАН.

“Висновок Венеціанської комісії є вироком законопроекту №2450. По суті, можна сказати, що цей законопроект розбитий в пух і прах. Є великі сумніви, що Комітет Верховної Ради з прав людини врахує усі ці рекомендації. А якщо врахує, то це буде абсолютно новий законопроект”, - сказав член Громадської ради при МВС України з питань забезпечення прав людини, член правління інституту “Республіка” Володимир ЧЕМЕРИС.

За його словами, є зауваження практично до кожної статті законопроекту. “Венеціанська комісія пропонує змінити деякі положення на прямо протилежні”, - додав він.

За словами В.ЧЕМЕРИСА, багато рекомендацій, наданих Венеціанською комісією ще у 2009 році, не були враховані авторами законопроекту, які готували його до другого читання.

“Усе це вказує на кричущу некомпетентність тих людей, які готували цей законопроект. Складається враження, що вони взагалі не мають уявлення про європейські стандарти прав людини”, - наголосив експерт.

В.ЧЕМЕРИС також зазначив, що в основному рекомендації співпадають з тими, які висловили українські громадські організації на громадських слуханнях щодо цього законопроекту у червні цього року.

Зокрема, за словами В.ЧЕМЕРИСА, Венеціанська комісія вказує, що відсутність повідомлення не може бути підставою для автоматичної заборони зібрання. “Якщо люди збираються висловити свою точку зору, хоч і без повідомлення, вони апріорі не скоїли ще ніякого правопорушення”, - додав він.

За словами В.ЧЕМЕРИСА, Венеціанська комісія вважає, що необхідно надати право бути організаторами мітингів не лише громадянам України, а й громадянам інших держав, а також особам без громадянства.

Венеціанська комісія також вказує, що у законопроекті неправомірно обмежене право людей віком до 14 років, оскільки вони можуть бути організаторами зібрань лише за згодою батьків або піклувальників.

Також, за словами В.ЧЕМЕРИСА, неправомірно обмежене право людей, які знаходяться під адміністративним арештом чи ув’язнені, бути організаторами мітингів.

“Крім того, Венеціанська комісія вказує, що адміністративні та судові рішення мають ухвалюватися якомога швидше, тобто необхідно встановлювати спеціальні терміни, щоб у разі, якщо буде прийнято рішення про заборону, воно не має з’являтися в організаторів мітингів за хвилину до початку мітингу, як це буває сьогодні”, - сказав він.

В.ЧЕМЕРИС констатував, що ситуація в Україні щодо свободи зібрань є дуже поганою.

Член Громадянського руху “Відсіч” Павло МИРОНОВ, у свою чергу, зазначив, що громадські організації будуть відслідковувати подальшу долю цього законопроекту. “Якщо рекомендації не будуть враховані, громадські організації і надалі влаштовуватимуть акції протесту, оскільки у нинішньому вигляді законопроект ставить під загрозу не тільки цілі, які ставлять перед собою ці організації, а й саму можливість їхньої діяльності”,- сказав він.

За словами член Ради старійшин ВМГО "Фундація регіональних ініціатив" Михайла ЛЕБЕДЯ, він не радив би проводити наступні “комітетські слухання” законопроекту в закритому режимі. “Я не радив би говорити, що Венеціанська комісія - за законопроект 2450, бо це неправда”, - сказав він.