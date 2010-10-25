Голова ЦВК розкритикував громадські організації

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що невелика кількість зареєстрованих спостерігачів в Україні свідчить про неналежну увагу громадських інституцій до місцевих виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таку думку В.ШАПОВАЛ висловив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном ТЕФФТОМ та першим секретарем політичного відділу Посольства США Ребеккою КІМБРЕЛЛ на їхнє прохання.

В.ШАПОВАЛ зауважив, що спостереження за виборами з боку іноземних держав та міжнародних організацій стало однією із складових організації виборів в Україні. Голова ЦВК вважає, що участь іноземних спостерігачів є важливою запорукою дотримання демократичних принципів і засад усіма учасниками виборів.

За кількістю міжнародних спостерігачів на цих виборах, відзначив голова Центрвиборчкому, США є третьою країною після Польщі та Росії. У той же час, сказав В.ШАПОВАЛ, загальна кількість офіційних спостерігачів, як міжнародних, так і українських, є значно меншою, ніж на парламентських чи президентських виборах. Це, на його думку, свідчить про те, що належної уваги громадські інституції місцевим виборам поки що не надають. Відтак, саме тепер представники місцевих громадських організацій мають бути найактивнішими.

У свою чергу, Дж.ТЕФФТ підкреслив, що у США місцеві вибори вважають не менш важливими, ніж вибори загальнодержавного масштабу, відтак і українським місцевим виборам вони надають великого значення.

Окремою темою обговорення стало питання формування територіальних і дільничних виборчих комісій. На запитання ДЖ.ТЕФФТА про представництво політичних сил у складі цих комісій В.ШАПОВАЛ відповів, що проблеми у цій сфері значною мірою породжені недоліками закону про місцеві вибори, в якому ці питання урегульовані, на його думку, з позицій політичної доцільності. А партії, які отримали за законом певні преференції, скористалися ними, що й викликало нарікання інших учасників виборчого процесу, додав він.