Круглий стіл на тему: «Гарячі точки» на місцевих виборах в Україні: Одеса»

26 жовтня - 12-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл, організований Комітетом виборців України на тему: «Гарячі точки» на місцевих виборах в Україні: Одеса». Учасники: Олександр Черненко, голова Правління КВУ; Ярослав Католик, керівник аналітичного відділу Одеської обласної організації КВУ; Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій; Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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