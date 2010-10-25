26 жовтня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В м.Васильків Київської області цілеспрямовано готується фальшування результатів виборів?». Буде оприлюднено Відкритий лист до Президента України і Повідомлення про ситуацію на адресу Генерального прокурора України, підписані керівниками Васильківських міських партійних організацій суб’єктів виборчого процесу, права яких грубо порушені Васильківською МВК, що підтверджено більше п’ятдесяти постановами судів. Учасники: В.Румянцев, С.Пашкевич, Б.Корчинський, С.Бірюков, О.Рассомагін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.