Мітинг на захист прав мешканців гуртожитків біля Верховної Ради

27 жовтня - 10-00 - Біля Верховної Ради України громадяни, які проживають в гуртожитках проведуть мирну акцію на захист своїх прав та свобод. На підтримку акції одночасно 27 жовтня з 10-00 пройдуть мітинги в містах України: Житомир, Дніпропетровськ, Харків, смт. Петриківка, Дніпропетровської обл., Луганськ, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Ромни, Черкаси, Ялта, Тальне, Севастополь, м. Євпаторія - біля приміщень адміністрацій міст (вул.. М.Грушевського, 5). Телефони: 067-834-10-53, 067-834-74-12, 066-204-62-13, 068-100-3270, 098-106-84-89.