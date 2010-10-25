28 жовтня - 12-00 - Прес-конференція з нагоди Тижня захисту прав дитини «Ти теж маєш право!», який пройде з 22 по 27 листопада в Києві і буде присвячений 21-ій річниці підписання Конвенції ООН про права дитини. Учасники: відомий французький режисер та фотограф Жіль Порт, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо та директор Французького культурного центру Матьє Арден. Режисер та фотограф Жіль Порт розповість про фільм «Намалюй себе» та про виставку «Портрети. Автопортрети», що буде представлена в рамках Тижня «Ти теж маєш право!». В Україні Жіль Порт також проведе фотосесію для дітей, з метою представлення на виставці фото українських дітей (кінотеатр «Київ»). Потрібна акредитація. Телефони: 482 23 71, 482 06 72, contact@ifu.kiev.ua.