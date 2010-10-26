Євросоюз зберіг обмеження на в'їзд чиновникам Білорусі

Європейський Союз готовий поглиблювати відносини з Білоруссю, але поки що не може скасувати обмеження на в`їзд білоруським чиновникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятих 25 жовтня Радою міністрів закордонних справ ЄС висновках щодо Білорусі.

«Рада підтверджує свою готовність поглиблювати відносини з Білоруссю, залежно від руху Білорусі у бік демократії, прав людини і верховенства права, а також готовність допомагати країні в досягненні цієї мети», - говориться у висновках.

У документі також відзначено продовження політичного діалогу між Білоруссю і ЄС на високому рівні, інтенсивна технічна співпраця, а також участь Білорусі у «Східному партнерстві».

При цьому, визнаючи важливість контактів між людьми, Рада ЄС попросила Єврокомісію виступити з пропозиціями щодо підготовки угод про спрощення візового режиму і реадмісію.

Міністри також заявили про намір продовжити дискусії з владою Білорусі про спільний проміжний план дій для визначення пріоритетних реформ.

Міністри висловили готовність обговорювати можливість надання Білорусі макрофінансової допомоги, коли всі необхідні умови будуть виконано, включаючи укладення нової програми співпраці з МВФ.

Разом з тим, у своїх висновках міністри висловили стурбованість станом демократії та прав людини в країні, відсутністю прогресу у сфері свободи слова і ЗМІ, свободи зборів.

У зв`язку з цим міністри відзначили, що поки що не можуть скасувати обмежувальні заходи щодо надання віз ряду вищих керівників Білорусі. Рада закордонних справ вирішила продовжити дію обмежень до 31 жовтня 2011 року і одночасно припинити дію санкцій стосовно більшої частини білоруських вищих чиновників.

«Рада може ухвалити рішення про відновлення застосування або скасування обмежень на поїздки у будь-який час у світлі дій білоруської влади у сфері демократії та прав людини», - зазначається у висновках.

Рада також закликала Білорусь забезпечити проведення президентських виборів 19 грудня цього року відповідно до міжнародних норм і стандартів демократичних виборів і привітала запрошення Мінськом спостерігачів ОБСЄ на майбутні вибори.