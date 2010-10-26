Суд дозволив Мельниченку йти на вибори

Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом Партії правозахисту до обласного тервиборчкому, який відмовив представникам цієї партії у праві балотуватися кандидатами в депутати Київської обласної ради.

Колишній охоронець Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, який йде першим номером у списках цієї партії до облради, в інтерв`ю газеті "Сегодня" заявив, що цей вердикт підтвердив смисл поданої обласною організацією партії апеляційної скарги на Міністерство юстиції, яке, на його думку, допустило протиправні дії.

"Чиновники Мін’юсту свідомо фальсифікували матеріали, що стосуються участі партійців у виборчому процесі, і це не дозволило зареєструватися нашим кандидатам у депутати, - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО. - Ми ще не втрачаємо надії повністю відновити справедливість, оскільки терміни подачі документів ще не пропущено. Але наполягатимемо на покаранні чиновників Мін’юсту і членів тервиборчкому за фальсифікацію аж до кримінального переслідування".

Як повідомляв УНІАН, раніше Київська обласна територіальна виборча комісія відмовила М.МЕЛЬНИЧЕНКУ в реєстрації кандидатом у депутати Київської обласної ради від Партії правозахисту.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКО, ТВК не зареєструвала його кандидатом у депутати на підставі того, що в анкетних даних він не вказав місця свого проживання. За його словами, оскільки він є особою, яка охороняється, то, згідно із законом, не має права розголошувати місце свого проживання, оскільки інакше може бути притягнутий за це до кримінальної відповідальності.