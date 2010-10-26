Херсонці привезли президенту мітлу

26 жовтня жителі міста Херсона, зокрема активісти громадської ініціативи «Херсонська громада», влаштували пікет біля Адміністрації президента України. Вони приїхали «подарувати Віктору Януковичу мітлу». "Якщо президент не може дати лад, примусити мера Херсона працювати на користь городян, хай сам берет мітлу й мете наші вулиці", - заявив херсонець Олександр Ващук.

Жителі Херсона вирішили нагадати Віктору Януковичу його власну обіцянку, яку він дав у 2006 році під час візиту в їхнє місто. Тоді Віктор Федорович заявив: «Кожного разу, проїжджаючи місто Херсон, одержую величезну кількість скарг жителів Херсона. Побачивши, скільки бруду, скільки сміття, я можу сказати, що тут немає господаря. Якби мені попався в руки цей мер, коли б я був при владі, то думаю, що в руках лише шкура залишилась у мене. Я б його примусив навести порядок, він би в мене цілодобово ходив з мітлою».

У Херсоні, як заявляють прибулі в столицю активісти, склалася катастрофічна ситуація у сфері житлово-комунального господарства, розвалено тепломережі, дорогі стали непроїзними, не працюють ліфти, спеціально банкротять громадський транспорт – «усього й не перелічити».

Жителі міста неодноразово надсилали Януковичу листи з проханням «врятувати Херсон від безгосподарника Сальдо» (мера міста), але «ніякої реакції так і не дочекалися». Більш того, Володимира Сальдо знову висунули кандидатом у мери від Партії регіонів.

Херсонці бояться, що вибори не будуть прозорими й чесними: активно використовується адмінресурс, б`ють кандидатів у депутати, кандидатів незаконно знімають з реєстрації, друкують невраховані бюлетені, розповіли активісти журналістам. Прикладом адміністративного тиску на громадян може бути рішення ДАІ області повернути автобус з пікетниками назад до Херсона, хоча шляховий лист у них був оформлений. Добралися тільки десяток людей на легковиках і автостопом.

У своєму звернені до Віктора Януковича, переданому до Адміністрації президента жителями Херсона, сказано: «Вікторе Федоровичу, порятуйте Херсон, не віддавайте місто на розграбування! Захистіть наше право вибору! Ми віримо вашому слову!»