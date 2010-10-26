Тюрми заборгували зарплати ув'язненим, які звільнилися

У Криму установи пенітенціарної системи заборгували 150 тис. грн. зарплати ув`язненим, які звільнилися.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.

Під час проведених у пенітенціарних установах перевірок дотримання законодавства про оплату праці виявлено заборгованість щодо оплати праці перед ув`язненими, які звільнилися, на суму майже 150 тис. грн., а також перед Пенсійним фондом майже на 1 млн. грн. Заборгованість виникла внаслідок скорочення обсягів виробництва і попиту на продукцію підприємств виправних колоній, відзначили в прокуратурі.

Порушення і недоліки, які призвели до погіршення фінансового стану підприємств установ пенітенціарної системи і наявності заборгованості перед засудженими, обговорювалися на міжвідомчій нараді у прокуратурі Криму за участю представників уряду автономії, управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань. За її результатами розроблено заходи, спрямовані на забезпечення виконання вимог кримінально-виконавчого законодавства.