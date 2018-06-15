Про легалізацію програмного забезпечення в органах виконавчої влади

Про сучасний стан правової охорони та легалізації програмного забезпечення в Україні розповідає начальник відділу з питань авторського права і суміжних прав Державного департаменту інтелектуальної власності Тамара Давиденко.

Яким чином програмне забезпечення, зокрема комп’ютерні програми, охороняються в Україні?

Комп’ютерні програми в Україні охороняються відповідно до положень Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права». Ці об’єкти інтелектуальної власності з урахуванням положень Угоди ТРІПС і Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про авторське право охороняються як літературні твори. Така правова охорона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.

Законом передбачені й випадки вільного використання комп’ютерних програм, яке не повинне завдавати шкоди такому використанню чи обмежувати законні інтереси власника комп’ютерної програми.

Піратство у сфері програмного забезпечення – проблема XXI століття. Які заходи вживаються для захисту виробників програмного забезпечення від неправомірного використання їхнього продукту?

В Україні питанням боротьби з піратством у сфері програмного забезпечення приділяється значна увага.

Так з травня 2002 року відповідно до «Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» запроваджено низку заходів з легалізації програмного забезпечення в органах виконавчої влади.

Зокрема, було створено «Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення», який дозволяє споживачам отримувати інформацію про постачальників ліцензійного забезпечення. На цей час до реєстру внесено понад тисячу відповідних суб’єктів господарювання. Він розміщений у мережі Інтернет. Також було створено «Інформаційно-довідкову систему з питань правомірного розповсюдження і використання програмного забезпечення», завдяки якій кожна зацікавлена особа може отримати необхідну інформацію з питань легалізації.

Чи запроваджено заходи для забезпечення легального використання програмного забезпечення органами влади? Адже, як говориться в приказці, – «хочеш щось змінити – почни з себе!».

Позитивним кроком у напрямі такої легалізації стало затвердження в серпні 2009 року постановою Уряду (№ 869 від 12.08.2009) загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються державними органами. Тендерна документація про постачання повинна обов’язково містити ліцензії або інші документи, які підтверджують правомірність закупівлі програмного продукту.

Дієвим заходом за останні роки стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Майкрософтом та МОН України, МВС України, Держслужбою спеціального зв’язку та захисту інформації України, яким запроваджуються заходи для прискорення процесу легалізації програмного забезпечення в органах державного управління.

Завдяки цим заходам – і це підтверджують дані інвентаризації, проведеної Держдепартаментом у 2010 році, – загальний рівень використання неліцензійних комп’ютерних програм в органах виконавчої влади знижується й станом на 01.06.2010 становив 42,03 %.

З метою забезпечення легального використання програмного забезпечення в органах виконавчої влади Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову від 10 вересня 2003 року № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади».

Порядком визначено низку процедур:

- використання в органах виконавчої влади комп’ютерних програм як об’єктів авторського права;

- проведення поточних та раптових перевірок;

- здійснення щорічної інвентаризації;

- обліку та контролю за використанням програмного забезпечення, – а також осіб, відповідальних за таке використання.

Порядок відповідає рекомендаціям міжнародних організацій власників прав на комп’ютерні програми та був високо оцінений правовласниками.

На виконання завдань Концепції легалізації постановою Уряду № 253 від 04.03.2004 затверджений Порядок легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади та створено відповідну Міжвідомчу робочу групу, на яку покладено координаційні функції.

Міжвідомча робоча група згідно з вищезгаданою постановою за результатами інвентаризації визначає кількість примірників комп’ютерних програм, які підлягають легалізації в наступному році.

Яку роботу проводить Держдепартамент інтелектуальної власності для забезпечення легального використання програмного забезпечення як урядовий орган державного управління в складі Міністерства освіти і науки України?

Міністерство освіти і науки України, у складі якого діє Держдепартамент, відповідає за організацію взаємодії органів виконавчої влади з питань використання комп’ютерних програм як об’єктів авторського права.

На виконання постанови Держдепартаментом запроваджуються заходи щодо підвищення рівня легального використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади, а саме:

- щороку проводиться інвентаризація програмних продуктів;

- визначається кількість комп’ютерних програм, які необхідно легалізувати;

- опрацьовуються з органами виконавчої влади питання включення в бюджетні запити обсягів фінансування для легалізації цих програм. Так необхідно зазначити, що відповідно до «Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією завдань легалізації програмного забезпечення, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

- укладено договори про легалізацію комп’ютерних програм виробництва компаній Adobe, Corel, Embarcadero Technologies, «ПРОМТ», «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», ABBYY, Nero, у яких визначені пільгові умови постачання відповідних комп’ютерних програм. Умови цих договорів передбачають приведення використання наявних в органах виконавчої влади комп’ютерних програм виробництва зазначених компаній у відповідність до вимог законодавства про авторське право шляхом заміни неліцензійних примірників комп’ютерних програм на ліцензійні. Згідно з договорами будь-які фінансові зобов’язання на органи виконавчої влади чи інші органи державної влади не покладаються. На підставі укладених договорів органи виконавчої влади в установленому порядку самостійно визначають у бюджетних запитах необхідні для виконання зазначених договорів обсяги фінансування.

Копії таких договорів направлені до центральних органів виконавчої влади для подальшого укладення цими органами договорів про легалізацію комп’ютерних програм з правовласниками.

Чи відповідає законодавство України у цій сфері європейським нормам?

Для приведення законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав, зокрема положень, які стосуються програмного забезпечення, до норм Європейського Союзу Держдепартаментом розроблений законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав». Під час розробки законопроекту, зокрема, враховані положення Директиви ЄС 91/250/ЄЕС від 14 травня 1991 року про правову охорону комп’ютерних програм.

У законопроекті дещо уточнено поняття «комп’ютерна програма» та надано перелік дій, які потребують дозволу автора на використання цієї програми. А також визначено осіб, яким належать майнові права на комп’ютерні програми, створені в порядку виконання службових обов’язків та на замовлення (роботодавець або замовник, якщо інше не встановлено таким договором).

Крім того, у законопроекті передбачені питання врегулювання договірних відносин між авторами комп’ютерної програми та її користувачами. Зокрема встановлено, що договір на використання комп’ютерної програми може бути укладений як шляхом підписання його обома сторонами, так і шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Умови таких договорів можуть бути викладені в письмовій або електронній формі.

Вважаю, що реалізація вказаних заходів надасть можливість звести нанівець незаконне використання програмного забезпечення в органах виконавчої влади, що дозволить суттєво знизити рівень піратства в цілому.

Юрій Кучинський