Студенти випустили фотокалендар з 12-ма запитаннями до Януковича (фото)

Група студентів Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка презентувала фотопроект “12 запитань до Президента”, виконаний у вигляді настінного календаря.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація проекту відбулася сьогодні у Києві. Представляли його ініціатори та виконавці ідеї – студенти Олександр КЛІМАШЕВСЬКИЙ, Олексій ФУРМАН і Сергій ПОЛЕЖАКА.

За словами О.КЛІМАШЕВСЬКОГО, цей проект створений як відповідь на ілюстрований фотографіями напівоголених дівчат-студенток фотокалендар, який 2-3 тижні тому випустили студенти Московського державного університету журналістики для прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

Як сказав О.КЛІМАШЕВСЬКИЙ, український календар - це серйозний, а не еротичний календар із серйозними запитаннями.

“Календар, який випустили студенти російського університету, – це не є нормою. Це є скоріше якимось виходом за рамки, адже це майбутні журналісти, які потім мають критикувати владу, вказувати їй на помилки. Випускаючи такий календар, вони фактично показують свою лояльність, і не впевнений, що потім вони зможуть виконувати функції журнілстики як такі”, - зазначив О.КЛІМАШЕВСЬКИЙ.

Організатори проекту вважають “ганебним випадком” випуск календаря московськими студентами і вважають, що український проект має відновити честь журналіста. “Нам не байдуже, як сприймають журналістику як професію”, - підкреслив О.КЛІМАШЕВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що другий момент, який спонукав до цього проекту – це те, що студентів хвилює ситуація, що склалась в Україні.

“Саме ці 12 запитань, ми впевнені, готова задати будь-яка молода людина у країні. Будь-яку молоду людину ці питання хвилюють. Ми сподіваємось, що ми отримаємо конкретні відповіді на ці запитання”, - сказав О.КЛІМАШЕВСЬКИЙ.

Кожний місяць календаря ілюстрований фотографією студентки у діловому одязі. Дівчина тримає аксесуар, що пов’язаний із запитанням. У переліку запитань до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які, на переконання організаторів, є не риторичними, як у московських колег, а конкретними, такі: “Коли буде доступне житло для молодих сімей?”; “Що робити з Президентом, який не виконує своїх обіцянок?”, “Коли українські виші даватимуть практичні знання?”, “Коли чиновники нестимуть відповідальність за хабарі?”, “Смерть Ігоря Індила – службова недбалість?”, “Де інфраструктура до Євро-2012?”, “Як забезпечити чесний вступ у виші?”, “Чому Україна впала у рейтингу свободи преси на 131 місце?”, “Хто вбив Георгія Гонгадзе?”, “Скільки ми ще будемо знущатись над Конституцією?”, “Чи залишиться українська єдиною державною?”, “Журналістика не проституція?”.

Як повідомлялось на прес-конференції, фінансуванням проекту займалися виключно його автори та виконавці. Фотокалендар поки не планують видавати великим накладом, але обіцяють уже сьогодні розмістити на Інтернет-порталі www.12q.in.ua

Водночас учасникам прес-конференції показали роздруковану тестову версію календаря, яка ще доробляється. Як тільки робота буде завершена, а це очікується сьогодні-завтра, його планують надрукувати і відправити в Адміністрацію Президента без проведення якихось масових акцій, а просто замовним листом.