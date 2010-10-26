У Тернополі за голос на виборах пропонують по 150 грн

У Тернополі агітатори від Партії регіонів пропонують виборцям продати свій голос.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор «Опори» в Тернопільській області Святослав ЛИПОВЕЦЬКИЙ, отримати кошти у разі підтримки кандидатів від Партії регіонів пообіцяла агітатор, яка прийшла у його помешкання. «Серед різних роздаткових матеріалів, які пропонувалися, агітаторка особливу увагу звернула на листівку-запрошення прийти та проголосувати на місцевих виборах. На ній був вказаний значок – коса лінія, яку слід буде поставити напроти кандидатів від ПР. За словами агітаторки, саме така позначка братиметься її штабом до уваги, і власне це буде потім підставою для отримання винагороди», – розповів С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ. Він додав, конкретної суми агітатор не назвала.

«Але ні для кого не секрет, що за голос пропонують 150 грн., про це вже відкрито говорить чимало людей, до яких приходили із відповідними пропозиціями», – зазначив С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ.

Він нагадав, що на цьогорічних президентських виборах експерти та спостерігачі уже звертали увагу на той факт, що навпроти прізвища одного із кандидатів на різних округах Тернополя виборці ставили різні геометричні фігури. «Ці питання ми регулярно порушуємо на найвищому рівні, але жодної реакції досі немає», – констатує С.ЛИПОВЕЦЬКИЙ