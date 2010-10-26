У четвер, 28 жовтня, об 11:00 розпочнеться II Національний круглий стіл щодо студентського бачення конституційної реформи в Україні. Участь у круглому столі візьмуть Олександр Мороз – голова Верховної Ради України у 1994-1998, 2006-2007 роках; Марина Ставнійчук – заступник глави Секретаріату Президента України у 2007 – 2010 роках, заступник голови ЦВК у 1999 – 2007 роках; а також представники органів студентського самоврядування більшості регіонів України. Загальна кількість учасників – близько 50 осіб.

До участі у круглому столі запрошено також заступника Глави Адміністрації Президента з юридичних питань Андрія Портнова.

В рамках круглого столу представники організованого студентства України запропонують своє бачення конституційних змін в Україні, розкажуть про ставлення студентів до відміни політреформи 2004 року, обговорять проблеми повернення до Конституції 1996 року тощо.

Організатори круглого столу – ВМГО “Національний студентський союз”, ГІ “Студентський захист” спільно із Студентською радою Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Місце проведення заходу – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, зала Адміністративної ради (проспект Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, 6 корпус). Початок об 11:00. Реєстрація учасників круглого столу – з 10:00.

З питань акредитації просимо звертатися до Анатолія Ігнатовича, президента Національного студентського союзу за тел. 0676038003, ел. пошта nsspresident@gmail.com).