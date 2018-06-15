Катерина Тарасова: Грузія поборола корупцію у судах

Процедура призначення суддів в Грузії досить проста та прозора... На 4,5 млн населення в країні діє лише 2 апеляційні суди... Інтерв`ю з головою правління Судової Асоціації України “Фундація сприяння правосуддю” Катериною Тарасовою.

Пані Катерино, нещодавно представники Судової Асоціації України “Фундація сприяння правосуддю” здійснили візит до Вищої школи суддів Грузії. Ви можете розповісти про те, що це за установа, які у неї повноваження?

Вища школа суддів Грузії діє на підставі відповідного закону і проводить професійну підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи. Така підготовка необхідна слухачам для їх подальшого призначення на посади суддів. Вона передбачає оволодіння як теоретичними знаннями, так і необхідними практичними вміннями і навичками. Тобто згадана установа проводить практичну підготовку кандидатів на посаду судді, підвищення кваліфікації працюючих суддів, а також підготовку працівників апарату суду, зокрема секретарів судових засідань, помічників суддів тощо.

Треба зазначити, що грузинська школа має все необхідне матеріально-технічне забезпечення задля навчання як суддів, так і працівників судів, фінансується у повному обсязі та працює дуже ефективно.

Чим взагалі відрізняється система судоустрою Грузії від української?

На мій погляд, Грузія запровадила судову реформу досить вдало, вони змогли побудувати таку модель судоустрою, за якої мінімізувалися корупційні явища у судовій системі. В Грузії працює близько 280 суддів, у них не існує спеціалізованих судів – є лише внутрішня спеціалізація в судах. На 4,5 млн населення в країні діє лише 2 апеляційні суди. Аналогічно до України в Грузії діє Вища рада юстиції, яка, до речі, призначає суддів на посаду, а у нас, як Ви знаєте, призначає вперше Президент, а через 5 років обирає безстроково Верховна Рада України. На той час, коли ми приїхали до Тбілісі (12-15 жовтня – ред.), судді призначалися Вищою радою юстиції терміном на 10 років. Чому я зазначаю, що “на той час”, бо 15 жовтня були прийняті зміни до Конституції, де мало бути поставлене питання щодо зміни десятирічного терміну призначення на посаду судді на пожиттєве. На жаль, я не можу зараз сказати чітко, чи було їх внесено.

Чи ознайомили Вас із процедурою призначення суддів Грузії?

Як зазначив пан Давід Саакашвілі, що очолює Школу, процедура призначення суддів в Грузії досить проста та прозора. По-перше, громадяни, що мають намір стати суддею, звертаються до Вищої ради юстиції і складають попередній іспит та співбесіду, де “відсіюється” більшість кандидатів. Найкращі направляються до Вищої школи суддів на навчання, яке триває 14 місяців. Держава це навчання повністю оплачує, і слухачі школи навіть отримують стипендію. Після завершення навчання проводиться повторний іспит, і Вища рада юстиції призначає особу на посаду судді.

Чи цікавилася грузинська сторона проведенням в Україні судової реформи?

Ви знаєте, ми мали змогу зустрітися там із заступником Голови Верховного суду Грузії Зазою Меішвілі. Як виявилося, грузинські судді в цілому ознайомлені з деталями нашої судової реформи. Що насправді їх цікавило, так це повернення завдяки Конституційному суду до попередньої редакції Конституції України. Для них незрозумілим є правовий статус чинних органів влади та їхніх посадових осіб, а також можливий вплив цих змін на судову систему. Було забагато питань щодо того, як швидко і які будуть вноситися зміни до чинного законодавства, щоб привести його у відповідність до попереднього Основного Закону.

І останнє запитання. Скажіть, в цілому яке враження справила на Вас Грузія як країна, яка до недавнього часу була в епіцентрі як зовнішніх, так і внутрішніх політичних конфліктів?

Скажу відверто – я була вражена. У 2005 році я вже була у цій чудовій країні. В порівнянні з тим, що ми побачили зараз, я можу відзначити колосальне економічне зростання, розбудовується інфраструктура країни, люди себе дуже комфортно почувають. Особливу увагу влада приділила розвитку туристичної галузі. Досить незвичною та цікавою є сучасна архітектура. Знаєте, краще один раз побачити....

Розмову вела Олеся Такіда, “Правосуддя України”

