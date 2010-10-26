Суд натякнув міліції, що пальці до рота адвокатам сувати не варто

Подільський районий суд міста Києва закрив адміністративну справу стосовно адвоката Тетяни МОНТЯН по обвинуваченню її у скоєнні злісної непокори законним вимогам працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у Вінницькій правозахисній групі, справу закрито у зв’язку з відсутністю у діях Т.МОНТЯН складу будь-якого адміністративного проступку.

В той же час у столичній міліції заявили, що оскаржать рішення Подільського райсуду Києва.

Як повідомив УНІАН начальник ГУ МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК, у міліції обурені таким підходом суду до вирішення справи і обов’язково оскаржать рішення в апеляційному порядку.

За словами В.ПОЛІЩУКА, суд не взяв до уваги покази свідків та відеозапис з райвідділу, де зафіксований перебіг інциденту.

На переконання працівників столичної міліції, подібні рішення суду можуть призвести до правового нігілізму, вседозволеності осіб, які скоїли адміністративне правопорушення і посіють у них упевненість, що їм нічого не загороджуватиме за протиправні дії на адресу працівників правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Т.МОНТЯН заявила про затримання її і побиття в Подільському райвідділі міліції Києва. Т.МОНТЯН затримали після того, як вона заступилася за свою клієнтку, яку працівники міліції, за її словами, схопили на вулиці, затримали й побили.

У Головному управлінні МВС у Києві спростували твердження Т.МОНТЯН про побиття її співробітниками міліції.

За словами начальника Центру зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Києві Володимира ПОЛІЩУКА, Т.МОНТЯН прибула вдень 21 жовтня до Подільського райуправління нібито для захисту інтересів жительки Херсона Марини РОДНЕНОК, яка переховувалась від досудового слідства і в супроводі міліціонерів мала бути доставлена до Херсона.

Він пояснив, що М.РОДНЕНОК підозрюється у підробці документів (незаконно одержала кредит в одному з банків Херсона). Кримінальну справу щодо неї порушено ще в 2005 році, нещодавно вона була затримана у Києві. Слідчий виписав ухвалу про примусову доставку її до Херсона, і для цього до Києва прибули два співробітники міліції, повідомив В.ПОЛІЩУК, додавши, що М.РОДНЕНОК перед виїздом до Херсона перебувала у Подільському райуправлінні міліції.

До райуправління прибула адвокат МОНТЯН, яка, не маючи відповідного ордера на захист, стверджувала, що є захисником РОДНЕНОК. Вона пред`явила лише посвідку адвоката, а документ про те, що РОДНЕНОК - її клієнтка, заповнила пізніше, вже в райуправлінні після інциденту", - стверджував начальник столичного ЦГЗ. За його словами, Т.МОНТЯН, використовуючи ненормативну лексику, вимагала у співробітників міліції, щоб її провели до підзахисної.

"Коли співробітники херсонської міліції вивели РОДНЕНОК у коридор, почалася, як я називаю, "вистава одного актора". Пані Тетяна МОНТЯН почала порушувати певні процесуальні норми: кидалася на співробітників міліції, чинила їм опір, порвала куртку співробітникові херсонської міліції, вкусила за палець київського міліціонера", - стверджує В.ПОЛІЩУК.

Відносно Т.МОНТЯН було складено адмінпротокол, вона перебувала в райуправлінні близько 2 годин, потім була відпущена.