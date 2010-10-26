СБУ хоче прямий доступ до інформації про банківські рахунки

Служба безпеки України виступає за отримання інформації про рух коштів підприємств на банківських рахунках без розкриття банківської таємниці в судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеної оперативної наради заявив перший заступник голови СБУ - начальник головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю Владимир РОКИТСЬКИЙ.

«На нашу думку, найефективнішим (методом – УНІАН) у протидії злочинності у сфері оподаткування було б впровадження європейської практики отримання інформації правоохоронними органами про рух коштів на розрахункових рахунках суб`єктів господарювання без розкриття банківської таємниці в судах», - сказав він.

За словами В.РОКИТСЬКОГО, СБУ в 2010 році виявила 432 злочини, пов`язані з мінімізацією податкових зобов`язань, в основному, вони посадові – 351. Порушено і розслідується 384 кримінальних справи. Загальна сума збитків у справах, що перебувають у провадженні, становить 645,9 млн. грн., з яких відшкодовано 207 млн. грн. Накладено арешт на майно у розмірі 96 млн. грн.

У 2010 році було розкрито 308 злочинів, пов`язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, за якими порушено 214 кримінальних справ. Сума збитків у цих справах становила більше 272 млн. грн., попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 68 млн. грн.

Як відзначив В.РОКИТСЬКИЙ, процедура відшкодування ПДВ залишається непрозорою і створює підстави для зловживань з боку посадовців і підприємців.

«Ускладнений порядок одержання в банківських установах відомостей про реальний рух коштів такого роду суб`єктів господарювання (підприємств-«мінімізаторів» - УНІАН), відсутність своїх ресурсів погашення завданих державі збитків зумовлює деякі труднощі процесуального порядку...», - сказав він.