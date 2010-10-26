США чекають, що Україна внесе зміни до закону про судоустрій

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФФТ сподівається, що Верховна Рада України внесе зміни до Закону «Про судоустрій та статус суддів» відповідно до зауважень Венеціанської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.ТЕФФТ заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час круглого столу на тему «Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади» у Києві.

«Ми передивилися закон… і вважаємо, що це дійсно крок вперед. Сподіваємося, що ті зауваження, які були зроблені і Венеціанською комісією, і Радою Європи, Верховна Рада все-таки врахує і внесе відповідні зміни», - сказав Дж.ТЕФФТ.

За словами посла, верховенство права – це основа демократичного суспільства. «Для людей дуже важливо провести реформу судової системи і збільшити довіру суспільства до судів», - сказав він.

Щодо стосується ролі Верховного Суду, то Дж.ТЕФФТ зауважив, що у різних країнах він має різний устрій і різний склад. За його словами, у США Верховний Суд має ті функції, які в Україні виконують і Верховний, і Конституційний Суд. «Головне – мати таку систему у країні, де є верховенство права, а люди отримають доступ до суду і справедливе правосуддя», - резюмував Дж.ТЕФФТ.

Як повідомляв УНІАН, закон про судоустрій та статус суддів був прийнятий Верховною Радою 7 липня 2010 року.

На засіданні 15-16 жовтня Венеціанська комісія схвалила дві думки щодо цього закону. Секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ повідомив УНІАН, що, з одного боку, комісія відзначила певний прогрес. «Декілька рекомендацій Венеціанської комісії було взято до відома. Зокрема, поліпшення було зроблено в питанні автоматичного розподілу справ між суддями», - відзначив він.

Разом з тим, за його словами, комісія відзначила й низку негативних змін, зокрема, практично цілковите позбавлення повноважень Верховного Суду. Занепокоєння у членів Венеціанської комісії також викликають положення про Вищу раду юстиції, додав Т.МАРКЕРТ.