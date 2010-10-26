У Дніпропетровську піймали нечистого на руку суддю

Прокуратура Дніпропетровської області завершила досудове слідство та направила до Верховного Суду України для визначення підсудності кримінальну справу щодо хабарництва судді одного з районних судів Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Суддя звинувачується в одержанні 1 тисячі доларів хабара за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності за незаконне використання комп`ютерної програми.

Хабар передавався частинами. 16 лютого 2010 року суддя отримав першу обумовлену частину хабара у сумі 400 доларів, а 22 лютого решту – 600 доларів.

Після цього суддя виніс рішення не притягати зловмисника до адміністративної відповідальності за малозначністю здійсненого адміністративного правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

Судді загрожує за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.