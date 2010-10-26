У Дніпропетровську піймали нечистого на руку суддю
Справу передали до суду
Прокуратура Дніпропетровської області завершила досудове слідство та направила до Верховного Суду України для визначення підсудності кримінальну справу щодо хабарництва судді одного з районних судів Дніпропетровська.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Суддя звинувачується в одержанні 1 тисячі доларів хабара за непритягнення громадянина до адміністративної відповідальності за незаконне використання комп`ютерної програми.
Хабар передавався частинами. 16 лютого 2010 року суддя отримав першу обумовлену частину хабара у сумі 400 доларів, а 22 лютого решту – 600 доларів.
Після цього суддя виніс рішення не притягати зловмисника до адміністративної відповідальності за малозначністю здійсненого адміністративного правопорушення, обмежившись усним зауваженням.
Судді загрожує за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.