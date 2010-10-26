Прем’єр-міністр Канади - у Тюрмі на Лонцького

В рамках офіційного візиту до України прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР відвідав Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, після екскурсії музеєм канадський прем’єр поспілкувався із директором музею Русланом ЗАБІЛИМ, головою Наглядовою ради музею, дисиденткою та колишнім політв’язнем “Тюрми на Лонцького” Іриною КАЛИНЕЦЬ. У розмові з Р.ЗАБІЛИМ прем’єр-міністр Канади зазначив, що він добре поінформований про тиск на історика та працівників музею, і саме це стало однією з причин його приїзду до Львова у музей «Тюрма на Лонцького».

«Музей “Тюрма на Лонцького”» - похмурий, але зворушливий символ української стійкості. Мабуть, тут дуже важко перебувати і працювати. Але я свідомий того, що такі музеї необхідні, аби не допустити повторення злочинів», - зазначив С.ГАРПЕР. У книзі відгуків він залишив своє захоплення боротьбою українців за свободу і незалежність: «Можна серце розбити і зламати тіло, але дух від того стає все сильнішим», - написав С.ГАРПЕР.

Прем’єр-міністр Канади висловив своє занепокоєння тим, що досі в світі існує міф комунізму, і комуністичний злочинний режим ще не до кінця засуджений, як це було зроблено з фашистським режимом.

С.ГАРПЕР зазначив, що своїми відвідинами музею «Тюрма на Лонцького», а також Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодоморів в Україні», він засвідчує підтримку процесам відновлення національної пам’яті та подолання тоталітарного минулого в Україні.

С.ГАРПЕР проінформував, що з ініціативи українців Канади та за його підтримки в Канаді відкриють пам’ятник жертвам комуністичних репресій.

У свою чергу Р.ЗАБІЛИЙ подякував С.ГАРПЕРУ за підтримку та за те, що Канада офіційно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом і своєю політикою сприяє становленню України як демократичної держави.

Як повідомляв УНІАН, директора меморіалу «Тюрма на Лонцького» Р.ЗАБІЛОГО 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею “Тюрма на Лонцького” у Львові, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.