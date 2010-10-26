Відеоміст Москва-Київ-Єреван-Кишинев на тему: "Російська мова в країнах СНД - проблеми і перспективи"

27 жовтня - 9-30 - Відбудеться відеоміст Москва-Київ-Єреван-Кишинев на тему: "Російська мова в країнах СНД - проблеми і перспективи". Учасник в Києві: президент Радіо "Ера" Ігор Лоташевський. Учасники в Москві: ген.директор "Международного объединения русскоязычных вещателей" Олег Купріянов; головний редактор Російської служби радіокомпанії "Голос Росії" Петро Журавльов; виконавчий директор "Международного объединения русскоязычных вещателей" Катерина Ягунова. Учасник в Єревані: директор Радіо "Ван" Шушаник Аревшатян. Учасник в Кишиневі: директор "Авторадіо" Андрій Рокотов. Організатор - НП "Международного объединения русскоязычных вещателей" (РІА “Новини”, вул. Станіславського, 3, оф. 50). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 825 16 86 (093) 242 25 77.

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