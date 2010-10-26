27 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «На підтримку звернення Президента України Віктора Януковича щодо недопущення фальсифікацій у виборчому процесі».

Йтиметься про зловживання посадовими особами Броварської міської територіальної виборчої комісії при реєстрації кандидатів у депутати та членів дільничних виборчих комісій. Про деталі та приклади фальсифікації виборчого процесу у Броварах буде повідомлено на прес-конференції .

Учасники: голова Броварської міської партійної організації ВО «Батьківщина» Київської області Анатолій Кривонос, голова Броварської міської організації Партії Народної Дії «Надія» В’ячеслав Сілуков (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0674454275. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.