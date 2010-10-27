У Василькові фальсифікують місцеві вибори?

Низка політичних сил та об’єднань заявляють про факти зловживань членами Васильківської міської виборчої комісії Київської області при реєстрації кандидатів в депутати міськради та кандидатів на посаду Васильківського міського голови з метою сфальсифікувати результати місцевих виборів.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили, зокрема, голова Васильківської міської організації політичної партії “Фронт Змін” Сергій БІРЮКОВ, перший секретар Васильківського міського комітету КПУ Станіслав ПАШКЕВИЧ та голова Васильківського міського осередку політичної Партії малого та середнього бізнесу України Богдан КОРЧИНСЬКИЙ.

“Ми хочемо заявити – ми: це я представляю “Фронт змін”, далі КПУ, Сильна Україна, а також близько 10 політичних партій, - про факти грубих зловживань при прийомі документів, при розгляді документів у Васильківській міській виборчій комісії. Мої слова можуть бути підтверджені і вже підтверджені не одним десятком разів в судах”, - сказав С.БІРЮКОВ. За його словами, завдяки згаданим рішенням судів виявлені сфальсифіковані документи і низка учасників виборчого процесу отримали поновлення своїх прав і зараз знову намагаються отримати можливість зареєструватися.

Представник “Фронту змін” заявив про застосування у Василькові адміністративного тиску: “Представники політичних партій міста переконалися на власному досвіді, що такий адміністративний тиск існує. Він має брутальну, цинічну і грубу форму. Йде мова про факти підлогу, фальсифікації під час розгляду документів в комісії”.

За словами С.БІРЮКОВА, Васильківська міська виборча комісія сформована таким чином, що “виглядає демократично, оскільки там є представники багатьох політичних партій, але якщо подивитися правді в очі, то побачимо, що ці люди являються ставлениками одної сили - корумпованої влади Василькова”. “І вони відстоюють тільки одну позицію, щоб ця влада продовжувала грабувати наше місто”, - додав він.

Зважаючи на цю ситуацію керівники Васильківських міських партійних організацій суб’єктів виборчого процесу, права яких грубо порушені Васильківською МВК і що підтверджено постановами судів, оприлюднили Відкритий лист до Президента України, в якому просять захистити права громадян обирати владу та бути обраними, і забезпечити проведення чесних та прозорих виборів у Василькові. Вони також направили відповідне звернення на адресу Генерального прокурора України.

За словами С.БІРЮКОВА, напруга в Василькові досягла своєї межі, через що можливі акції протесту городян.

“Ми розраховуємо на те, що ЯНУКОВИЧ, прокуратура в останній момент призупинить роботу Комісії, яка чинить незаконні дії”, - повідомили учасники прес-конференції.

Від імені підписантів С.БІРЮКОВ запевнив, що наміру зривати вибори в Василькові немає, але вони розраховують, що Адміністрація Президента зверне увагу на оприлюднене звернення та низку існуючих вже на сьогодні судових рішень, пов’язаних з виборчим процесом.

“Ми будемо намагатися довести те, що ці вибори пройшли недемократично і такі сфальшовані, викривлені результати не потрібні виборцям Василькова. Нам потрібне перезавантаження системи. Нам потрібні чесні вибори. Згідно з законом вони можуть бути повторні, якщо правовим способом буде доведено, що вони були неправомірними. Йде мова про те, що вибори повинні бути визнані такими, що не відбулися”, - пояснив позицію представник “Фронту Змін”.