Грищенко: свобода преси в Україні “живе і процвітає”

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що свобода преси в Україні “живе і процвітає”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив вчора, виступаючи на зустрічі, організованій Німецьким фондом Маршалла (США).

“Свобода преси жива і процвітає”, - заявив він.

“Я думаю, що я потребую захисту від свободи преси. Чому? Тому що Україна, як жодна інша європейська країна, має дуже конкурентну журналістику, особливо політичну”, - додав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, щотижня на основних телеканалах країни виходять чотири ток-шоу, присвячені політичним подіям, на які постійно запрошуються представники і влади, і опозиції.

Також міністр зазначив, що на цих ток-шоу представлені усі політичні сили України.

“Повірте, якщо є бажання, ви отримаєте повну інформацію, в тому числі критичну інформацію”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, ті, кому щось не подобається на одному телеканалі, завжди можуть перемкнути на інший.

При цьому міністр зазначив, що якщо у США достатньо мати дві точки зору для полеміки в ефірі, то в Україні ситуація складніша. “У нас ситуація набагато складніша. І вона представлена багатьма здібними журналістами, деякі з них емігрували з Росії, вони емігрували на землю свободи ЗМІ”, - заявив К.ГРИЩЕНКО.

Він також вважає, що все сказане стосується і друкованих ЗМІ, які широко представлені в Україні і пропонують інформацію різних смаків і на різні політичні вподобання.