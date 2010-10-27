Потенціал угоди про спрощення оформлення віз з ЄС майже вичерпаний

Експерт громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Олександр СУШКО відзначає прогрес в імплементації угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, проте вважає, що її потенціал майже вичерпаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СУШКО сказав на круглому столі ”Шенгенські консульства в оцінках і рейтингах: підсумки громадського моніторингу видачі віз країн-членів ЄС громадянам України”.

“Ми відзначаємо прогрес у виконанні угоди про спрощення оформлення віз, але, водночас, ми констатуємо, що потенціал цієї угоди в нинішньому вигляді близький до вичерпання”, - сказав він.

За словами експерта, фактично зберігається складна процедура подання заявки на отримання багаторазових віз. “Виданих річних віз 12%, і цей відсоток більше не росте за рахунок того, що фактично заявники стикаються з необхідністю конструювати дуже складні пакети документів, і нам відомі факти отримання одноразових віз після річних”, - додав він.

Крім того, О.СУШКО відзначив дуже суттєві відмінності в консульській практиці щодо надання віз. За його словами, спостерігається велика різниця у кількості відмов у видачі віз в консульствах різних країн ЄС. “В одних консульствах це 2%, в інших може бути 10% і навіть 15%. Важко пояснити це якимись об’єктивними відмінностями між заявниками, які приходять до цих консульств, отже, ми робимо припущення, що має місце певний політичний компонент”, - сказав він. Експерт також наголосив, що відсоток віз, виданих терміном дії понад 1 рік, залишається дуже незначним і становить 0,8%.

О.СУШКО також відзначив, що найбільше шенгенських віз, в тому числі довгострокових, видає Угорщина.