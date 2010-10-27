Обстріл журналістів і кандидата в мери міліція вважає хуліганством

За фактом обстрілу вчора увечері офісу кандидата в мери Херсона Владлена ГІРІНА порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, справу порушено за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування. З місця події вилучено два фрагменти полімерного мисливського патрона 16-го калібру, 5 фрагментів підвісної стелі, фрагменти свинцевого дробу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня о 19:35 до чергової частини Херсонського міського управління УМВС надійшло повідомлення про те, що близько 19:30 під час проведення прес-конференції за участю кандидата на посаду Херсонського міського голови В.ГІРІНА в офісному приміщенні фірми, яка належить кандидату, невідомі через вікно вистрелили з невстановленої зброї.

Слідчо-оперативна група встановила, що невідомий здійснив постріл в верхню частину вікна, пошкодивши скло та стелю в офісному приміщені фірми. В конференції брали участь 30 осіб, постраждалих немає.