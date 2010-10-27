У Київраді заборонять відкривати рот усім, крім чиновників?

Керівництво виконавчого органу Київради підготувало проект рішення, яким позбавляє депутатів та киян (загальні збори громадян) права голосу на пленарних засіданнях Київської міської ради, надаючи таке право виключно чиновникам.

Про це після президії міської ради повідомила лідер фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА, поінформували УНІАН прес-службі фракції БЮТ.

«Узурпація влади продовжується: спочатку замість проведення перевиборів Київського міського голови було запроваджене пряме президентське правління, за посередництва ПОПОВА, потім влада відібрала в киян можливість обирати районних депутатів, ліквідувавши райради. Сьогодні була спроба зробити третій крок. Не маючи можливості ліквідувати Київраду, провладна команда вирішила позбавити депутатів і громаду права під час пленарних засідань вносити невідкладні питання, що турбують киян, до розгляду Київради», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат запевнила, що БЮТ зробить все можливе, щоб не допустити прийняття цього рішення – включаючи блокування трибуни Київради.

Йдеться про проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01.07.2008 р. №8/8 «Про затвердження регламенту Київської міської ради», уточнили у прес-службі фракції БЮТ.