Претенденти на крісло одеського мера б’ють нижче пояса

Із наближенням 31 жовтня прихильники двох основних пошуковувачів посади міського голови Одеси все частіше вдаються до заборонених прийомів політичної боротьби. Відчуваючи, що жадана перемога може раптом „розчинитись у повітрі”, PR-ники почали „бити по національності”. А це вже неприпустимо!

Один московський колега якось переповів байку, яку почув від відомого радянського письменника Віктора Шкловського.

Той давно помітив: Сталін полюбляв дивитись фільми про екзотичних тварин, позаяк від Кремля далі дач майже нікуди не від’їжджав. А тут не знайшлося у кіношників нічого ані про жирафів, ані про слонів, і притягли вони сирий, неозвучений і без заголовка фільм про перший рейс китобійної флотилії „Слава”, що його зняв маловідомий оператор. Вождь схвалив, проте велів зробити гарний текст і привабливу назву. Наступного дня оператор, який збожеволів від щастя, бігав по студії з портфелем грошей за відрядження і обіцяв тисячі за ідею. Зустрівся там Шкловський і запропонував задурно: „Бий китів, рятуй Росію!”. Зауважу, що тоді щосили розкручувалася „справа лікарів-шкідників”, більшість фігурантів якої були якраз людьми певної національності.

Китобійний промисел на теренах Півдня України щез із розвалом СРСР. Відтоді Одеса більше не відзначає повернення китобоїв як грандіозне загальноміське свято. Нашу квоту на забій китів, а відтак і прибутки, ділять між собою японські та норвезькі рибалки. Можливо, це й добре. Та, переставши знищувати отих гігантських тварин, одесити, починаючи з 1994-го року, напередодні кожних виборів міського голови нещадно лупцюють один одного. У прямому і переносному значенні.

Теперішні одеські перегони, як засвідчили всі без винятку експерти, - найбрудніші в країні. Свідченням усвідомленості цього неприємного факту міжнародною спільнотою є підвищена концентрація місій спостерігачів, що працюють з метою запобігти брутальним порушенням прав наших виборців, саме в Морській Столиці.

- Колись в європейських столицях слово „Мукачеве” вимовляли без акценту, - каже голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко. – Бо якраз тоді брудні й складні вибори у закарпатському місті стали символом нечесних, сфальшованих і брутальних виборів. Наразі в Україні можуть бути декілька таких „Мукачевих”. І стати „лідером” в цьому сенсі Одеса має найбільші шанси. Саме там найбільше неприємних і неетичних методів чорного PR-у, коли обігруються національність, сексуальна орієнтація або просто вигадуються дуже образливі речі...

„А ЯЦЕНЮК СПРАВДІ НАЛЕЖИТЬ „ДО ТИХ”!”

Якщо не помиляюсь, вже понад рік декілька одеських Інтернет-сайтів ведуть відлік днів і годин, що лишилися до ...від’їзду Едуарда Гурвіца до Ізраїлю. Буцімто після 31 жовтня у теперішнього, доволі успішного мера не буде вибору, окрім як емігрувати за кордон. Право громадянина єврейської національності жити там, де він бажає (Гурвіц – уродженець споконвічно українського Поділля, - не Кейсарії або ж Галілеї, що географічно належать Державі Ізраїль), отже, піддається сумніву.

/Мені це дуже нагадало радянські часи, коли всім свідомим українцям газети на кшталт компартійної „Правды Украины” радили „убираться в свою Канаду”. Мабуть, за задумом КПРС, на теренах УРСР мали право жити лишень громадяни, яким все одно, до якої нації вони належать/

Торік УНІАН вже розповідав про скандальну історію в Ужгороді, де міський голова Сергій Ратушняк дозволив собі низку нетактовних висловлювань на адресу кандидата на посаду президента України Арсенія Яценюка. По завершенні тієї передвиборчої кампанії, як і передбачали УНІАН -„Права людини”, прокуратура не виявила у словах Сергія Миколайовича жодних ознак злочину на національному грунті.

Тож коли діючого мера Едуарда Гурвіца підтримав у намаганні пролонгації своїх повноважень згадуваний вище Арсеній Петрович, супротивники кандидата Гурвіца вмить відновили кампанію брудних „національно стурбованих” випадів проти недавнього спікера вітчизняного парламенту.

Самого ж Едуарда Йосиповича „полощуть” у компанії з №4 у списку „Фронту змін” – бізнесменом і депутатом міськради Володимиром Рондіним. Стверджуючи, ніби пан Рондін є насправді „Ронделем”, себто представником самі знаєте якої національності. Обом висуванцям „Фронту...” присвятили листівку, де світлини регіональних політиків виконані в стилі „розшукуються міліцією за скоєння особливо тяжких злочинів”. Текст листівки такий: „Вони підтримують ОУН-УПА, марші націоналістів-бандерівців”.

- В одеському регіоні, де традиційно велика кількість прихильників Партії регіонів, що обіцяє повернення статусу державної російській мові, такі речі сприймаються доволі хворобливо, - каже представник КВУ в Одеській області Ярослав Католик. – Тому противники Гурвіца прагнуть використовувати подібні тези за найменшої нагоди. Висновок, що міститься наприкінці подібних зразків агітації, - „Не допустимо „Фронт змін”, ОУН-УПА, Гурвіца і Рондіна!”. Тобто, людей одразу закликають не голосувати, заразом ганьблячи честь і гідність кандидатів.

Політтехнологи, що співпрацюють зі штабом діючого мера (до них, між іншим, нещодавно приєднався знаний американський фахівець зі штабу Барака Обами! – авт.), теж не сидять склавши руки. По Одесі розклеєно листівки з зображенням губернатора Едуарда Матвійчука, який одночасно очолює обласну організацію Партії регіонів, - на фоні будівлі ОДА, з рукою, простягнутою у фашистському привітанні, з примальованими вусиками. Це не може не викликати відразу до слів державного чиновника. Педалюється й вислів основного суперника Гурвіца – теперішнього глави Антимонопольного комітету України Олексія Костусєва: „Ми не можемо допустити поразки Одеси! Одеса належить нам!”.

Не забули розробники контрагітації й про скандальний візит до Одеси прем’єр-міністра Миколи Азарова, який безцеремонно обірвав спіч Гурвіца у присутності багатьох чиновників і перед об’єктивами телекамер, а ще висловився вкрай негативно щодо стану одеських будинків і вулиць. Мовляв, враження таке, ніби я повернувся на 50 років назад (тобто у післявоєнні часи, коли Одеса справді була в руїнах). Недружні Партії регіонів політтехнологи виготовили плакати зі стилізованими під світлини 40-х років листівками, на яких Азаров зображений... представником румунської окупаційної адміністрації, на фоні міста, яке на той час звалося не Одесою, а Антонеску...

- Дуже прикро, коли вулицями славетного міста-героя їздить автівка з подібною „брудною агітацією”, - а правоохоронці роблять вигляд, ніби все „за правилами”, - скрушно констатує О. Черненко.

ХТО ВИГРАЄ ВІД РОЗХИТУВАННЯ ЧОВНА?

Описувані „одеські пристрасті” – лише один з елементів новітніх передвиборчих перегонів. Дещо „змікшованішими” є конфлікти в сусідніх з Одесою областях, а також у Криму та Дніпропетровську.

Чому ж у цих чи не найбезпроблемніших для Партії регіонів місцях відбуваються такі гострі сутички за право очолити владні структури?

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, завдання ПР на цих перегонах, - демонополізувати регіональну еліту, вмонтувати її у вертикаль влади, у вертикаль Партії регіонів.

- Не випадково ж декого (як от мера Дніпропетровська Івана Куліченка) змусили йти на вибори в якості члена Партії регіонів, - каже В. Карасьов . – Попередивши, що в іншому випадку він не збереже шанси на повторне обрання. Якщо цей аргумент не подіяв, - застосовували адміністративний тиск. За остаточними ж результатами цих перегонів можна бути цілком впевнено сказати: місцевого управління в країні більше не існує! Буде централізоване адміністрування... Іще одна тенденція, - трансформація ПР у „партію влади”. Фактично у „бойових умовах” регіонами відпрацьовують технологію, що має на меті перетворення партії, що здобула перемогу у відносно конкурентному середовищі, на партію адмінресурсу. До якої силоміць заганяють чиновників, головлікарів, директорів шкіл, всіх тих, хто має авторитет і можливість впливати на громадську думку, на електорат на місцях. Тож невдовзі ПР фактично перетвориться із правлячої партії на партію влади.

Іще одна характерна тенденція: втрата Партією регіонів статусу виразника законних інтересів Півдня України. Тобто регіони, де ПР завжди мала електоральну підтримку, відчувають розчарування новою владою. Наявний тиск на місцеві еліти, відсутність конкурентного середовища на виборах, що підміняється „катком”, важкою політтехнологічною „машиною”, що програмує результат, ставить під сумнів попередній статус ПР. Можна отримати владу, можна за допомогою адміністративного свавілля провести своїх мерів, депутатів у місцеві органи влади, можна виграти владу, набрати більшість голосів, стати електорально домінуючою партією, - але ... при цьому втратити громадську довіру.

„ЄВРЕЇ ПРОТИ ГУРВІЦА”

Однією з політтехнологічних вигадок було створення громадського об’єднання під назвою, що її винесено у підзаголовок. Ідею, швидше за все, запозичено у скандально відомої в Одесі організації „Євреї за Ісуса”, про яку, зусиллями „справжніх” представників древньої нації, останніми роками майже не чутно.

Налаштувавши частину населення приморського міста-мільйонника на іншу, владці сподівалися чужими руками „загребти жар”. На щастя, втрутилися сіоністські організації, котрі в незалежній Україні вже не вважаються „ворожими”. Окрім чітко сформульованих заяв, в яких „купка продажних громадян” – не найобразливіше визначення „відщепенців”, окремі діячі сіоністського руху пообіцяли активістам штучного „політоб’єднання” створення проблем в разі перетину Держкордону Ізраїлю. Схоже, попередження таки подіяло...

Крім сіоністів, події в Одесі відслідковуватимуть і інші поважні міжнародні організації.

- Невдовзі після 31 жовтня і 4 листопада (дня, коли мають бути встановлені результати виборів – авт.) буде оголошено Резолюцію Європарламенту, - нагадує політичний аналітик Інституту євроатлантичної співпраці Володимир Горбач. - Ця інституція зовсім не випадково перенесла цю подію на 11 листопада. Фактично це свідчить про „перебір” фактів зловживань владою у час, що передує місцевим виборам, які відомі європарламентарям. 22 листопада пройде саміт „Україна – ЄС”, важливою темою якого знову будуть підсумки місцевих виборів в Україні і оцінка демократичності їх проведення. Попри явну увагу європейців до наших внутрішніх подій, я не виключаю провокацій із застосуванням насильства в день голосування і в день встановлення результатів, в тому числі в Одесі. До цього міста упродовж останніх півроку повернулися чимало кримінальних авторитетів. Нині вони відчувають себе господарями Одеси...

Шкода, але у гонитві за владою над мільйонним містом упродовж наступних п’яти років ініціатори й натхненники антиморальних технологій забули про притаманні одеситам почуття приязні до представника будь-якої національності.

Абстрагуючись від байки, якою починався матеріал, хотів би запропонувати нащадкам славетних одеських китобоїв не бити (когось там), - а... любити. І не в глобальних рамках, а в масштабах конкретної особистості. І не після 31 жовтня, а починаючи з цієї п’ятниці. Абсолютно без усякої ідеї прихопити кістку голодному собаці (яких Одесою вештається безліч) і віддати по дорозі на роботу, подати скільки можеш жебракові, сказати щось приємне недоброзичливому керівникові, а заразом здійснити в самому собі переоцінку цінностей.

А раптом сподобається?

Олег БАЗАК, для УНІАН –„Права людини”

