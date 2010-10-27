28 жовтня - 11-00 - Прес-конференція на тему: “Що очікувати у день виборів?”.

Громадські спостерігачі розкажуть про те:як запобігти спробам фальсифікацій; що робити громадянам у випадку виявлення порушень; чи зніматимуть кандидатів у переддень виборів.

До уваги медіа будуть представлені також результати експертного опитування: застосування адмінресурсу та політична конкуренція; роль медіа та участь громадських організацій у виборах.

Учасники: Ольга Айвазовська, Громадянська мережа ОПОРА; Андрій Когут, Громадянська асамблея України; Ігор Когут, Лабораторія законодавчих ініціатив, Мережа підтримки реформ; Наталія Линник, Комітет виборців України (Прес-центр Громадянської асамблеї України «Місцеві вибори — 2010: факти, порушення, тенденції», вул. Ярославів вал, 9, конференц-зала (1 поверх).

Телефони: +380 63 628-68-69, +380 63 617-97-05, assembly@gau.org.ua.