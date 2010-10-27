Прес-конференція на тему: «Україна за три дні до виборів. Підсумки кампанії довготермінового спостереження»

28 жовтня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Україна за три дні до виборів. Підсумки кампанії довготермінового спостереження». Організатор – Громадянська мережа ОПОРА. Спостерігачі презентують журналістам результати моніторингового звіту щодо ситуації в регіонах напередодні дня голосування. Учасники: Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської Мережі ОПОРА; Дмитро Гнап, прес-секретар Громадянської Мережі ОПОРА («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б. Хмельницького, 17/52-А, бізнес центр «Леонардо»). Телефон: 067-629-5134

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