Прес-конференція на тему: «Україна за три дні до виборів. Підсумки кампанії довготермінового спостереження»
16:21, 27 жовтня 2010Права людини
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28 жовтня - 12-00 - Прес-конференція на тему: «Україна за три дні до виборів. Підсумки кампанії довготермінового спостереження».
Організатор – Громадянська мережа ОПОРА.
Спостерігачі презентують журналістам результати моніторингового звіту щодо ситуації в регіонах напередодні дня голосування. Учасники: Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської Мережі ОПОРА; Дмитро Гнап, прес-секретар Громадянської Мережі ОПОРА («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б. Хмельницького, 17/52-А, бізнес центр «Леонардо»).
Телефон: 067-629-5134
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