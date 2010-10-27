Прес-конференція на тему: «Оцінка виборчої кампанії по місцевих виборах та загрози на день голосування»

29 жовтня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України на тему: «Оцінка виборчої кампанії по місцевих виборах та загрози на день голосування».

Учасники: Олександр Черненко, голова Правління КВУ; Наталія Линник, керівник проектів КВУ.

Мета проведення комплексної інформаційно-просвітницької кампанії КВУ «Право на вибір 2010», що здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» - створення сприятливих умови по забезпеченню прав громадян вільно обирати, обиратися та бути обраним (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. .