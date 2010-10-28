Журналісти візьмуть під контроль вибори в Дніпропетровську

У Дніпропетровську 170 членів дільничних виборчих комісій є членами двох комісій одночасно, що є порушенням виборчого законодавства. Про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив голова обласної громадської організації „Незалежна асоціація журналістів” Іван КРАСІКОВ.

За його словами, за результатами проведеного моніторингу, в ДВК міста не дотримано паритету представництва між провладними та опозиційними партіями. Зокрема, непарламентська партія „Громадянська солідарність” при 5 кандидатах в депутати у власному списку на виборах до Дніпропетровської міськради має 840 членів ДВК.

І.КРАСІКОВ також наголосив, що Дніпропетровська міська територіальна виборча комісія порушила ст. 13 та ст. 25 Закону „Про вибори до місцевих рад”, розпочавши на день пізніше від встановленого законодавством терміну свою роботу. Також МТВК до цього часу не обнародувала списки кандидатів в депутати міської ради.

За даними моніторингу Незалежної асоціації журналістів, присутність на місцевих телеканалах Дніпропетровщини кандидатів у депутати від Партії регіонів та її союзників є домінуючою.

„На обласному державному та муніципальному телеканалі Дніпропетровська інформації про діяльність опозиції взагалі немає”, - зазначив І.КРАСІКОВ.

Він також повідомив, що 31 жовтня Незалежна асоціація журналістів здійснюватиме моніторинг ходу виборів з метою виявлення порушень. Для цього планується задіяти 8 мобільних груп (по 1 на кожний район міста), куди входитимуть 16 журналістів з різних регіонів України