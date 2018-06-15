Леонід Фесенко: Я складав іспит, не дивлячись на те, що мені 61 рік

Перший в Україні суддя та голова Вищого спеціалізованого суду з кримінальних і цивільних справ відповів на запитання «Правосуддя України».

Леоніде Івановичу, розкажіть, будь ласка, про себе...

Я родом з міста Рубіжне Луганської області. Навчався в дитячому будинку, у зв’язку з тим, що в нас була дуже велика сім’я – мати й шестеро дітей, батько загинув. Життя було нелегке, особливо в плані матеріального забезпечення. Але я дуже задоволений тим, що потрапив у цей заклад: у нас були прекрасні педагоги та вчителі. Сам факт постійного спілкування з однолітками якимось чином вплинув на моє подальше ставлення до людей, спілкування з ними. Після цього у 1972 р. я вступив до Харківського юридичного університету, а в 1976 р. закінчив, – і відразу мене було обрано суддею Кам’янобродського районного суду м. Луганська.

Чому пішли саме в юридичну справу?

Ще в дитинстві я для себе вирішив, що стану юристом. Згодом став втілювати цю мрію в життя. До речі, вступав я три роки поспіль. Перший рік – до Одеського університету, але мати потрапила у ДТП, тож я був змушений перервати вступні іспити і повернутися. Вдруге я вступав до Київського університету ім. Шевченка, склавши два іспити на «5» і один на «4», не пройшов за конкурсом. Наступного року я вже вступив до Харківського юридичного інституту.

Як складався Ваш професійний шлях?

Мені пощастило, бо головою суду була високопрофесійна людина, суддя з 30- річним стажем Юрій Антонець. Він мене поставив на ту професійну основу, якої я дотримуюсь все подальше життя у правосудді. Це була дуже поважна людина, суддя від Бога, завдяки йому я почав працювати, набувати фаху.

У 1982 р. мене запросили до юстиції Луганської області, 5 років був заступником, і 10 років головою Управління юстиції Луганської області. В 1996 р. мене призначили головою Луганського обласного суду, де і пропрацював 10 років. Облаштував приміщення, яке було краще в Україні, сформував фаховий судовий корпус та колектив. Це було відзначено присвоєнням мені звання «Заслужений юрист України» та орденом «За заслуги» 3-го ступеня.

Що означає для Вас бути справжнім суддею?

Не кожному дано судити, бо це дуже відповідальна справа. Я говорив і буду говорити завжди: «Основне наше завдання не судити, а розсудити». Це буде правильно, бо судити – це справа невдячна, і не завжди вона точна, як можливо. Дуже важливо не припуститись помилки, бо помилки в правосудді – це долі людей. Це і є найважливішим в діяльності судді.

Вищий адміністративний суд та Вищий господарський суд забрали собі, відповідно, справи адміністративні та господарські, а залишилось навантаження: найважчі кримінальні справи…

Так, ми дійсно в 2006 році 50 тис. справ по постанові Верховної Ради передали в касаційні інстанції, – то порушення закону, але іншого виходу з цієї ситуації не було. Зараз те ж саме. У Верховному Суді накопичилась величезна кількість справ. Залишок нерозглянутих касаційних справ складає понад 28 тисяч та 4 тисячі нерозглянутих справ, які лежать – і ніхто їх не розглядає, вони мають бути розглянуті, але скільки це займе часу?..

Тепер переді мною стоїть триєдине завдання: по-перше, це формування судового корпусу Вищого спеціалізованого суду – 120 суддів і близько 500 працівників суду. По-друге, це матеріально технічне забезпечення суду, по-третє, це робота над вдосконаленням цивільного і кримінального законодавства. За законом, нам передано приміщення Верховного Суду (на базі палати з цивільних та кримінальних справ), для забезпечення роботи. Є проблеми, але вони будуть вирішені.

Я вважаю, що новий суд буде сформований, він буде працювати, незалежно від того, що хтось хоче чи ні. Бо є ілюзії деяких судових діячів, що це буде не так. У четвер обрання перших 26 суддів. Вже, згідно з законом, до нас з 15 жовтня надходять справи та скарги.

Ваші відчуття з приводу такої події?

Я хочу сказати, що Президент доручив мені сформувати Вищий спеціалізований суд України. І я як відповідальна і державна людина зроблю все для того, щоб суд був сформований і працював на вищому професійному рівні. Роботи багато. Бо якщо ВГСУ вже має приміщення, сформований колектив, то тут поки що немає нічого. При цьому поставлено дуже високі вимоги. Я складав іспит у Вищій кваліфікаційній комісії, не дивлячись на те, що мені 61 рік, і з них 30 я пропрацював в юриспруденції. Але закон є закон.

Для мене ця пропозиція була несподіваною – запрошення на цю посаду. Переді мною було поставлено завдання підняти правосуддя на високий рівень. Це дуже важливе питання для країни – як в організаційному плані, так і в плані боротьби з корупцією та недоброякісної роботи суддівської системи.

В Україні існує проблема невиконання судових рішень. Як, на Вашу думку, можливо покращити цю ситуацію?

Я завжди вважав, що судові виконавці повинні працювати в судді і бути в штаті суддів, як це було раніше. Бо зараз немає зв’язку, немає контролю. Суддя, який виніс рішення, повинен його контролювати до виконання або постійно спілкуватися з судовим виконавцем щодо виконання рішень.

У нас голова суду призначав конкретного виконавця за певним суддею. При цьому, наприклад зранку я зустрічався із судовим виконавцем і запитував, як іде виконання справи, і отримував конкретну доповідь. Тоді це сприяє досягненню цілі та чіткому виконанню рішення.

Розмовляла Олеся Такіда

Повний текст інтерв`ю читайте у газеті "Правосуддя України"